Κόντρα ΥΠΟΙΚ - ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία

Στα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τους οικονομικούς χειρισμούς της κυβέρνησης απαντά το υπουργείο Οικονομικών. "Καρφιά" από την Αχτσιόγλου.

«Ο κ. Τσίπρας, στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες, ακολούθησε για μία ακόμη φορά την προσφιλή του τακτική: παραποίηση της πραγματικότητας, επιλεκτική χρήση στοιχείων, ατεκμηρίωτες πολιτικές κρίσεις. Και όλα αυτά για να παραπλανήσει τους Πολίτες και να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης απαντά συγκεκριμένα σε 7 περιπτώσεις που τον συνέλαβε να επιχειρεί, με τον δικό του τρόπο, να «κλέψει οπώρας»», αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών.

Και αναφέρει, συγκεκριμένα:

«1ον. Ισχυρίστηκε ότι σε όρους ύφεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα παρουσιάσει, το 2020, την 6η χειρότερη επίδοση, στην Ευρώπη.

Παρέβλεψε όμως, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προηγούμενη Έκθεσή της, εκτιμούσε ότι η Ελλάδα θα παρουσίαζε, εφέτος, την χειρότερη επίδοση όλων στην Ευρώπη. Βέβαια τότε, ασκούσε κριτική. Σήμερα το ξεχνάει, ως αφετηρία αξιολόγησης. Αξιολόγηση που δείχνει ότι η βελτίωση της θέσης της χώρας μας στις προβλέψεις, οφείλεται στην αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της. Κάτι που αναγνωρίζεται εντός και εκτός Ελλάδας, από την κοινωνία, τους θεσμούς, τις αγορές, τους οίκους αξιολόγησης.

2ον. Ισχυρίστηκε, ψευδώς, ότι δεν υπάρχει καμία εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών και των αυτοαπασχολούμενων.

Παρέβλεψε όμως ότι:

Καλύπτονται πλήρως από το Κράτος οι ασφαλιστικές εισφορές, επί του ονομαστικού μισθού.

Μόνο στην 2 η φάση της υγειονομικής κρίσης, μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, την οποία θα λάβουν οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή κατά τον μήνα Νοέμβριο, θα διατεθούν συνολικά 890 εκατ. ευρώ.

3ον. Ισχυρίστηκε, ψευδώς, ότι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή δεν είναι χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις.

Παρέβλεψε όμως ότι:

Από τους 3 πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχει χορηγηθεί συνολική ενίσχυση ύψους 3,4 δισ. ευρώ, σε 145.132 μοναδιαία ΑΦΜ. Τούτο αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο πέτυχε το στόχο του να ενισχύσει με ρευστότητα τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και τις μικρομεσαίες.

Στον 4 ο και 5 ο κύκλο που ακολουθούν, θα χορηγηθεί ενίσχυση συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Υπογραμμίζεται ότι σε αυτούς το 50% της χρηματοδοτικής ενίσχυσης δεν θα επιστραφεί.

4ον. Ισχυρίστηκε, ψευδώς, ότι επιδοτούμε την ανεργία με ένα οριζόντιο επίδομα.

Παρέβλεψε όμως ότι, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat, το ποσοστό των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους στην Ελλάδα, κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, δεν ξεπέρασε το 2%, καταγράφοντας μάλιστα την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν σε χώρες όπως είναι η Ισπανία, ξεπέρασε το 6,5%, και στην Ιταλία κινήθηκε γύρω στο 5% . Επιπλέον παρέβλεψε ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανεργία στη χώρα μας θα αυξηθεί συγκριτικά πολύ λιγότερο από άλλες χώρες, όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Αποδεικνύεται έτσι ότι η Ελλάδα κινήθηκε έγκαιρα, μεθοδικά και αποτελεσματικά για τη στήριξη της αγοράς εργασίας και την προστασία των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των ανέργων στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Παρέβλεψε επίσης να αναφέρει ότι η Κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

5ον. Ισχυρίστηκε, ψευδώς, ότι δεν αναπληρώνουμε επαρκώς τους μισθούς.

Ανέφερε μάλιστα, επιλεκτικά, κάποια παραδείγματα.

Στη Σουηδία όμως το ποσοστό έως 96%, το οποίο συναρτάται με τη μείωση των ωρών εργασίας, δεν καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το κράτος, αλλά καλύπτεται κατά ποσοστό 5% έως 12,5% από τον εργοδότη. Να σημειωθεί επίσης ότι προβλέφθηκε δυνατότητα μείωσης μισθού κατά 50%.

Στην Ολλανδία, η στήριξη παρέχεται ανάλογα με την απώλεια κύκλου εργασιών και το κράτος καταβάλλει από 22,5% έως 90%, με το 90% να καταβάλλεται μόνο όταν έχουμε απώλεια κύκλου εργασιών 100%.

Στην Τσεχία ομοίως, το κράτος συνδράμει σε ποσοστό από 60% έως 100%, με συνδρομή κατά ποσοστό 100% να υπάρχει, μόνο όταν η επιχείρηση κλείνει με κυβερνητική εντολή.

Η χώρα μας, από πλευράς αναληφθέντων μέτρων, επέδειξε όχι μόνο γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά πρωτίστως σαφή βούληση και αποφασιστικότητα. Η οικονομική στήριξη που παρείχε στους εργαζόμενους ήταν υπέρτερη του επιδόματος ανεργίας, το οποίο αποτέλεσε το εργαλείο υποστήριξης των εργαζομένων σε άλλες χώρες της Ευρώπης (λ.χ. Βέλγιο, Φινλανδία). Παράλληλα, στη χώρα μας επελέγη η οριζόντια στήριξη όλων των εργαζομένων (πλήρως και μερικώς απασχολούμενων) δίχως εξαιρέσεις, ενώ η πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθεσε περιορισμούς και ανώτατα όρια στη στήριξη των εργαζομένων.

Το κυριότερο όμως είναι ότι τα μέτρα που αναλήφθηκαν στη χώρα μας είχαν ως σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, πράγμα το οποίο αποτυπώθηκε νομοθετικά, ως όρος της κρατικής συνδρομής, από την πρώτη στιγμή (αντίθετα, από το γερμανικό δίκαιο απουσιάζει σχετική ρύθμιση). Τέλος, επισημαίνεται ότι οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη ανέλαβαν μέρος μόνο της στήριξης των εργαζομένων, καλούμενος ο πληττόμενος επιχειρηματίας να καλύψει το υπόλοιπο (λ.χ. Λιθουανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία).

6ον. Ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει καμία επιδότηση ενοικίου των επιχειρήσεων μέχρι σήμερα.

Παρέβλεψε όμως ότι:

Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, έχει τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της μείωσης ενοικίου κατά 40%, τόσο για τα επαγγελματικά ακίνητα όσο και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους.

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών, το Κράτος μέχρι τώρα κάλυπτε το 1/3 της ζημίας, μέσω συμψηφισμού με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ από τον Νοέμβριο θα καλύπτεται το 1/2 της ζημίας τους και το ποσό θα καταβάλλεται άμεσα στους δικαιούχους, με απευθείας πίστωση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το δε ενδιαφέρον του κ. Τσίπρα για τη μείωση ενοικίου είναι όψιμο, καθώς ουδέποτε πρότεινε αντίστοιχο μέτρο στα δήθεν ολοκληρωμένα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε Όρθιοι Ι & ΙΙ».

7ον. Ισχυρίστηκε ότι στις άλλες χώρες υπάρχουν και άλλα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης, υπονοώντας ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στη χώρα μας.

Παρέβλεψε όμως ότι στην Ελλάδα ισχύουν μέτρα άμεσης και έμμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, μέτρα αναστολής δανειακών υποχρεώσεων και άλλα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως είναι οι άδειες ειδικού σκοπού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κ.α.

Το μεγάλο εύρος των παρεμβάσεων της Κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποδεικνύεται, όμως και από τη «γλώσσα» των αριθμών. Όταν τα δημοσιονομικά μέτρα στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Eurogroup, κατά μέσο όρο, ανέρχονται στο 4% του ΑΕΠ για το 2020, στην Ελλάδα, αυτά τα μέτρα έχουν ήδη ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ. H χώρα είναι μπροστά σε μεγάλες και ποικίλες προκλήσεις. Για να τις αντιμετωπίσει με επιτυχία έχει ανάγκη από πολιτική και κοινωνική ευθύνη, αλήθεια, συνεννόηση, σχέδιο, σκληρή δουλειά και αρραγές μέτωπο».

Αχτσιόγλου: “Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει όλα όσα είπε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ”

"Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τη σημερινή του ανακοίνωση επιβεβαιώνει λέξη προς λέξη όλα όσα ανέφερε χθες στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Τσίπρας", αναφέρει σε δήλωση της η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου.

Η κ. Αχτσιόγλου στην ανακοίνωση της αναφέρει:

"1. Επιβεβαιώνει -και δεν θα μπορούσε εξάλλου να κάνει διαφορετικά αφού είναι επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημόσια σε όλους-ότι η χώρα προβλέπεται να έχει το 6ο χειρότερο επίπεδο ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.Πανηγυρίζει μάλιστα που η χώρα δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής να είναι τελευταία, αλλά έκτη από το τέλος, κι αυτό χωρίς να συνυπολογίζεται το νέο λοκ-ντάουν. Πολύ ψηλά βάζει τον πήχη η κυβέρνηση…

2. Επιβεβαιώνει ότι καμία εισοδηματική στήριξη δεν θα έχουν τα νοικοκυριά, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Επικαλείται ως απάντηση το επίδομα αναστολής, ενώ αυτό αφορά τους μισθωτούς. Δεν γνωρίζουν στην κυβέρνηση ποιους αφορά η αναστολή σύμβασης εργασίας;

3. Επιβεβαιώνει ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι, όπως άλλωστε δηλώνει και το όνομά της, δάνειο που αυξάνει τοχρέος των ιδιωτών, την ώρα που έχουν ανάγκη από απευθείας μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Αυτό επανέλαβε εκ νέου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,όπως κάνει εδώ και μήνες,όπως επισημαίνουν διαρκώς και οι εκπρόσωποι των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.Το αν πρόκειται για «επιτυχημένο μέτρο» όπως ισχυρίζεται το υπουργείο Οικονομικών, τη στιγμή που μία στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνει έτοιμη να κλείσει, το αφήνουμε στην κρίση των πολιτών.

4. Αποκρύπτει επιμελώς την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δείχνει ότι η χώρα μας θα έχει τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020. Αποκρύπτει επιμελώς ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που τέθηκαν από την κυβέρνηση σε αναστολή εργασίας καταμετρώνται ως εργαζόμενοι. Υποθέτουμε, δε, ότι ως μέτρα που η κυβέρνηση «έγκαιρα» και «μεθοδικά» υλοποιεί «για τη στήριξη των εργαζομένων» εννοεί τη νομοθέτηση των απλήρωτων υπερωριών και την εν μέσω δεύτερου λοκ-ντάουναπειλή νομοθέτησης της κατάργησης του 8ώρου.Το αν και οι εργαζόμενοι τα αντιλαμβάνονται ως τόσο προστατευτικά αυτά τα μέτρα, το αφήνουμε στην κρίση τους.

5. Επιβεβαιώνει ότι ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλέξει να καλύπτουν τους μισθούς των εργαζομένων ακόμη και 100% την περίοδο του λοκ-ντάουν, η κυβέρνηση επιδοτεί την ανεργία, δίνοντας ένα οριζόντιο και ανεπαρκές επίδομα. Επιβεβαιώνει το παράδειγμα της Τσεχίας με κάλυψη 100% σε λοκ-ντάουν. Επιβεβαιώνει ότι και στην Ολλανδία το κράτος αναπληρώνει το 90% των μισθών στις επιχειρήσεις που πλήττονται. Επιχειρηματολογεί ότι στη Σουηδία καλύπτεται το 96% του μισθού, με το 5% έως 12,5% να πληρώνεται από τον εργοδότη, επιβεβαιώνοντας και με αυτό το παράδειγμα ότι το κράτος αναπληρώνει από το 85%έως το 91% του μισθού. Στην κυβέρνηση εξάλλου γνωρίζουν ότι «υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους», όπως ανακάλυψε πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης.

6. Επιβεβαιώνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επιδότηση ενοικίου των επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι το μόνο που υπήρχε ήταν ένας μερικός συμψηφισμός για τους ιδιοκτήτες με φορολογικές υποχρεώσεις.

7. Επιβεβαιώνει ότι φέτος δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άμεση εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών με απευθείας ενέσεις ρευστότητας από το κράτος, παρά μόνο αναβολές πληρωμών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Αυτό που διαρκώς, ωστόσο, παραλείπει να απαντά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι γιατί αφού έχει δράσει «έγκαιρα»,«σωστά» και «αποτελεσματικά»,130.000 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη δουλειά τους στη χώρα, πάνω από ένας στους δέκα εργαζόμενους λαμβάνει μισθό έως 200 ευρώ, ο μέσος μισθός έχει ήδη μειωθεί κατά 10%, και τα νοικοκυριά έχουν χάσει 4 δισ. του διαθέσιμου εισοδήματός τους (απώλεια 12%). Και όλα αυτά πριν καν εκκινήσει το δεύτερο λοκ-ντάουν."