Μητσοτάκης για lockdown: τήρηση των μέτρων για να "σώσουμε" τα Χριστούγεννα

Τι είπε στην Ε.Γ. της ΝΔ για τον κορονοϊό, την προσπάθεια για ανασυγκρότηση απο τον Δεκέμβριο. Πως σχολίασε την αναβάθμιση απο τον οίκο Moody's. Αναβολή στο συνέδριο της ΝΔ.



Συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει τις αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία η έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς τους συμπολίτες μας, μας επιβάλλει με ελεύθερη βούληση να περιορίσουμε την ελευθερία μας και κυρίως την ελευθερία στη μετακίνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον κοινό αγώνα τον οποίο όλοι δίνουμε» τόνισε στην έναρξη της συνεδρίασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε αυτή την πολύ δύσκολη παγκόσμια συγκυρία. «Όταν όλες οι οικονομίες αντιμετωπίζουν μία πρωτοφανή ύφεση η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αναγνωρίζοντας επί της ουσίας τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική και τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται εν μέσω πανδημίας και την ανάπτυξη η οποία μπορεί να έρθει στην Ελλάδα όταν τελειώσει η πανδημία» τονισε.

Η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε λόγω της πανδημίας να μη διεξαχθεί φέτος το ετήσιο τακτικό συνέδριο και να πραγματοποιηθεί στο τέλος του 2021.



Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Γιώργος Στεργίου, Σταύρος Καλαφάτης, Γιάννης Μπρατάκος, Σπήλιος Λιβανός, Παύλος Μαρινάκης, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Περικλής Μαντάς, Γιάννης Οικονόμου, Βασίλης Σπανάκης, Κώστας Αγοραστός, Γιώργος Καρανίκας, Γιάννης Πολιτόπουλος, Μαρία Σαρηγιαννίδου και ο Τάσος Γαϊτάνης.

Το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω χαιρετίζοντας και ευχαριστώντας για ακόμα μία φορά τον κομματικό μας μηχανισμό για την υπευθυνότητα με την οποία έχει φερθεί αυτούς τους δύσκολους μήνες. Δεν είναι εύκολο να κρατάς το κόμμα σε εγρήγορση και από την άλλη να κατευθύνεις τις κομματικές σου δυνάμεις εκεί που πραγματικά η κοινωνία τις έχει περισσότερο ανάγκη. Η Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει τις αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Σε αυτή την χρονική συγκυρία η έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης προς τους συμπολίτες μας, μας επιβάλλει με ελεύθερη βούληση να περιορίσουμε την ελευθερία μας και κυρίως την ελευθερία στη μετακίνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον κοινό αγώνα τον οποίο όλοι δίνουμε.

Κατά συνέπεια κρίνω ότι και αυτές οι δύο αξίες δεν έρχονται σε σύγκρουση, διότι ελεύθερα επιλέγουμε ως συνειδητοί πολίτες να κάνουμε το σωστό σε αυτή τη συγκυρία το οποίο δεν είναι άλλο από το να ακούμε τις συμβουλές των ειδικών και να δεχτούμε την ανάγκη να περιοριστούμε πρόσκαιρα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας και να μπορέσουμε σταδιακά να επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς, να σώσουμε το Δεκέμβριο σε οικονομικό επίπεδο, να κάνουμε Χριστούγεννα τα οποία σίγουρα θα είναι διαφορετικά τα Χριστούγεννα από αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει αλλά όχι Χριστούγεννα τα οποία θα επιβάλλονται από κανόνες πολύ αυστηρών περιορισμών.

Στο χέρι μας, στο χέρι όλων μας είναι να μπορέσουμε αυτό να το πετύχουμε και ξέρω ότι οι επόμενες τρεις εβδομάδες είναι τρεις εβδομάδες δύσκολες αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει θα τα τηρήσουν οι συμπολίτες μας, θα περιορίσουμε αυτή την έξαρση του δεύτερου κύματος της πανδημίας και μετά με έξυπνο τρόπο το Δεκέμβριο θα αρχίσουμε σταδιακά να ξανανοίγουμε την οικονομία και την κοινωνία, έχοντας όμως όλοι πάρει πια το μήνυμα ότι αυτός ο ιός συνέχεια καραδοκεί, είναι συνέχεια επικίνδυνος και δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε με αμεριμνησια ή με εφησυχασμό όπως ενδεχομένως όλοι να κάναμε μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Και σε αυτήν την προσπάθεια την μεγάλη την οποία κάνουμε θα χρειαστούμε προφανώς Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητά μέλη της εκτελεστικής Γραμματείας στο κόμμα αρωγό έστω κι αν πρέπει να χρησιμοποιούμε αλλά μέσα επικοινωνίας όπως η διαδικτυακή επικοινωνία, έστω και αν υπό τις παρούσες συνθήκες οι κομματικές μας οργανώσεις δεν μπορούν να δουλέψουν.

Η άρθρωση αξιόπιστου τεκμηριωμένου πολιτικού λόγου έχει σήμερα περισσότερη σημασία ενδεχομένως από ποτέ. Γιατί καλούμαστε να υψώσουμε τη λογική και τα επιστημονικά δεδομένα απέναντι στις φωνές του ανορθολογισμού και απέναντι στις φωνές όσων τελικά επιδιώκουν να αμφισβητήσουν την επιστήμη για να καρπωθούν ενδεχομένως πρόσκαιρα κομματικά οφέλη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τη χθεσινή ανακοίνωση του οίκου Moody’s. Όταν όλες οι οικονομίες αντιμετωπίζουν μία πρωτοφανή ύφεση η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αναγνωρίζοντας επί της ουσίας τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική και τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται εν μέσω πανδημίας και την ανάπτυξη η οποία μπορεί να έρθει στην Ελλάδα όταν τελειώσει η πανδημία.

Προφανώς υπό τις παρούσες συνθήκες πρέπει να αποφασίσουμε, Γιώργο, να αναβάλουμε το τακτικό μας Συνέδριο. Θέλω να θυμίσω ότι από τότε που ανέλαβα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανελλιπώς τήρησα τη δέσμευσή μου να κάνουμε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας κάθε χρόνο και έχουμε κάνει τέσσερα συνεδρία από τότε που εκλέχτηκα Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα κάνουμε συνέδριο προφανώς το 2020 το συνέδριο μας θα γίνει στο τέλος του 2021 προσαρμοζόμενοι και εμείς με αυτόν τον τρόπο στις έκτακτες συνθήκες που ο κορονοϊός επιβάλλει. Θα σταματήσω εδώ για να δώσω το λόγο στα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας αφού ευχαριστήσω ξανά προσωπικά εσένα, τον Γιάννη τον Μπρατάκο, τον Παύλο τον Μαρινάκη, όλα τα στελέχη τα οποία εργάζονται αυτή τη στιγμή τον Τάσο τον Γαϊτάνη, όλους όσοι εργάζονται αυτή τη στιγμή στα γραφεία μας στην Πειραιώς και κρατούν το κόμμα σε εγρήγορση και σε μία δημιουργική θα έλεγα δραστηριότητα αυτούς τους δύσκολους καιρούς.»

Το λόγο πήρε στη συνέχεια, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Γιώργος Στεργίου ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Με την παγκόσμια αβεβαιότητα να κορυφώνεται η πατρίδα μας συνεχίζει τον πόλεμο κατά της πανδημίας και των επιπτώσεων της. Ένας πόλεμος που πρώτα και πάνω από όλα είναι πόλεμος για τις θεμελιώδεις αξίες μας. Γιατί όσο δύσκολα και εάν γίνουν τα πράγματα στην οικονομία μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι γρήγορα θα τα θυμόμαστε όλα σαν μια κακή ανάμνηση. Το αποδεικνύουν ο διεθνής τύπος, οι αγορές, οι οίκοι αξιολόγησης οι πανίσχυρες εταιρίες που αποφασίζουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Μας εμπιστεύονται δηλαδή όλοι όσοι μπορούν να βλέπουν πέρα από τις εφήμερες δυσκολίες της συγκυρίας. Εάν όμως ηττηθούμε στο πεδίο των αξιών τότε η σημερινή δοκιμασία θα γίνει βραχνάς για τις επόμενες γενιές. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια είναι το DNA του πολιτισμού μας. Δεν θα επιτρέψουμε την μετάλλαξη του.

Υποχρεωνόμαστε από την εξέλιξη της πανδημίας να χρησιμοποιήσουμε για 2η φορά το μέγιστο όπλο που μέχρι ώρας διαθέτουμε κατά του ιού. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο κομματικός μας οργανισμός θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται και σε αυτές τις περιστάσεις όπως το πράττει με συνέπεια και μοναδική προσαρμοστικότητα εδώ και 8 μήνες. Αποδείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και να είστε βέβαιοι ότι θα εντείνουμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες. Η οργανωμένη βάση μας θέλει και μπορεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ασκούμενης πολιτικής θέλει και μπορεί να συμβάλει στην διεύρυνση της απήχησης της ΝΔ συνομιλώντας όλο και συχνότερα με κοινωνικές ομάδες που το πολιτικό σύστημα παλιότερα αγνοούσε.»