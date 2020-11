Αθλητικά

CIES: Οι πιο... ακριβοί Έλληνες παίκτες

Ποια είναι η αξία των δυο Ελλήνων παικτών στην μεταγραφική αγορά. Τι εκτιμά το διεθνές κέντρο αθλητικών σπουδών.

Κώστας Μανωλάς και Δημήτρης Λημνιός με εκτιμώμενη αξία 15-20 εκατομμύρια ευρώ αμφότεροι, είναι οι πιο ακριβοί Έλληνες ποδοσφαιριστές στην μεταγραφική αγορά.

Αυτό αναφέρει το CIES Football Observatory, διεθνές κέντρο αθλητικών σπουδών που εδρεύει στο Νοσατέλ και δημιουργήθηκε σε συνεργασία της FIFA με το Πανεπιστήμιο της ελβετικής πόλης.

Από το 2013, έχει αναπτύξει μια ισχυρή οικονομετρική προσέγγιση για την αξιολόγηση της αξίας μεταγραφής επαγγελματιών ποδοσφαιριστών με επιστημονική μεθοδολογία, παρουσιάζοντας εύρη τιμών για όλους τους παίκτες των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων (big-5).

Πίσω από τους, Μανωλά και Λημνιό, βρίσκεται o Κώστας Τσιμίκας, που πήγε το καλοκαίρι στην Λίβερπουλ από τον Ολυμπιακό, έχοντας πλέον εκτιμώμενη αξία μετακίνησης 7-10 εκατομμύρια ευρώ και ακολουθεί ο Γιώργος Κυριακόπουλος, 24χρονος αμυντικός της Σασουόλο, ομάδα έκπληξη στην Ιταλία (2η θέση πίσω από την Μίλαν σε απόσταση 2 βαθμών), με εύρος αξίας 7-10 εκατομμύρια ευρώ.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος με 4-7 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη αξία μεταγραφής στον Κώστα Μήτρογλου είναι κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ δεν έχουν δοθεί τιμές σε Δημήτρη Σιόβα, Στέφανο Καπίνο και Γιώργο Βαγιανίδη.

Ο πιο ακριβός Έλληνας εντός των συνόρων μας είναι ο μέσος του Ολυμπιακού Κώστας Φορτούνης, με αξία, σύμφωνα με την γερμανική ιστοσελίδα transfertmarkt.de, 8 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας με τις εκτιμώμενες αξίες των Ελλήνων που αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης:

Κώστας Μανωλάς (Νάπολι): 15-20 εκατομμύρια ευρώ- ηλικία: 29,4-λήξη συμβολαίου: 30.6.24

Δημήτρης Λημνιός (Κολωνία): 15-20 22,4 30.6.24

Κώστας Τσιμίκας (Λίβερπουλ): 10-15 24,4 30.6.25

Γιώργος Κυριακόπουλος (Σασουόλο): 7-10 24,7 30.6.24

Σωκράτης Παπασταθόπουλος ('Αρσεναλ): 4-7 32,4 30.6.21

Μπάμπης Λυκογιάννης (Κάλιαρι): 2-4 27,0 30.6.22

Κώστας Σταφυλίδης (Χοφενχάιμ): 2-4 26,9 30.6.23

Κωνσταντίνος Μαυροπάνος (Στουτγκάρδη): 1-2 22,9 30.6.23

Ορέστης Καρνέζης (Λιλ): >1 35,3 30,6,23

Κώστας Μήτρογλου (Μαρσέιγ) : >1 32,6 30.6.21

Δημήτρης Σιόβας (Ουέσκα): - 32,1 30.6.22

Στέφανος Καπίνο (Βέρντερ Βρέμης): - 26,6 30.6.22

Γιώργος Βαγιαννίδης (Ιντερ): - 19,1 30.6.24