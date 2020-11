Πολιτική

Εξηγήσεις Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ για το τραπέζωμα στα Χανιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση του Παύλου Πολάκη με Δημήτρη Τζανακόπουλο και Όλγα Γεροβασίλη.

Συνάντηση με τον Παύλο Πολάκη είχαν σήμερα ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Τζανακόπουλος και η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Όπως σημείωνουν, «ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας τόνισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν είχε πρόθεση να αμφισβητήσει τη συλλογικά επεξεργασμένη και αδιαπραγμάτευτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και δική του θέση ως γιατρού και βουλευτή, ότι τα μέτρα προστασίας πρέπει να τηρηθούν από όλες και όλους, ως μόνη ασπίδα στη διασπορά του κορονοϊού εδώ που μας έφτασε η εγκληματική ολιγωρία της κυβέρνησης».

Προσθέτουν πως «η κυβέρνηση άφησε απροετοίμαστο και ανοχύρωτο το ΕΣΥ, άνοιξε τον τουρισμό χωρίς ενιαία υγειονομικά πρωτόκολλα, δεν αύξησε τα δρομολόγια στα ΜΜΕ και αύξησε τον αριθμό των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, ενώ επέτρεψε να δημιουργηθούν εστίες υπερμετάδοσης σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, φυλακές, γηροκομεία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο γραμματέας της ΚΕ και η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισαν ότι «τα καταστροφικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο στο μέτωπο του κορονοϊού, όσο και στο μέτωπο της οικονομίας, που γίνονται πλέον ορατά στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, ωθούν την κυβέρνηση σε ένταση των επιθέσεων κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του σε μια προσπάθεια να αποσείσει τις εγκληματικές ευθύνες της».

Και καταλήγουν: «Για το λόγο αυτό, εν μέσω πανδημίας, και με δεδομένη την ανεύθυνη και επικίνδυνη στάση της κυβέρνησης, απαιτείται από το κόμμα και όλα τα στελέχη του αποφασιστικότητα, συνοχή, υπευθυνότητα, και αφοσίωση στην προστασία της κοινωνίας».