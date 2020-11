Πολιτική

Νέα τουρκική πρόκληση: Άνευ αξίας η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άγκυρα συνεχίζει να “τορπιλίζει” την προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης, με αφορμή τις έρευνες του Oruc Reis.

Καμιά ισχύ και αξία δεν έχει για την Άγκυρα η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη νέα ΝAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία για το Oruc Reis, σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, το οποίο χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικές» τις αξιώσεις της Ελλάδας για τα θαλάσσια σύνορα.

Σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το philenews.com, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «το ελληνικό ΥΠΕΞ εξέδωσε άλλη μια ανακοίνωση με την οποία επανέλαβε τις γνωστές του αντιρρήσεις σχετικά με τις σεισμικές έρευνες που το πλοίο μας Oruc Reis συνεχίζει να διεξάγει στην υφαλοκρηπίδα μας στην ανατολική Μεσόγειο. ‘Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στις μαξιμαλιστικές αξιώσεις της Ελλάδας για τα θαλάσσια όρια, οι οποίες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πρακτική και δεν έχουν καμιά ισχύ και αξία για εμάς», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Προσθέτει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα να προστατεύει τόσο τα δικά της νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα όσο και των Τουρκοκυπρίων.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «εάν η Ελλάδα είναι ειλικρινής όπως δήλωσε στην ανακοίνωσή της ότι θέλει λύση, πρέπει αντί να κάνει δηλώσεις που να αυξάνουν την ένταση, στρατιωτικές δραστηριότητες και να υποκινεί παραπλανώντας τρίτα μέρη εναντίον της Τουρκίας, να δώσει θετική απάντηση στην έκκληση μας για διάλογο άνευ όρων».