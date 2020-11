Πολιτική

Κοντοζαμάνης: υπάρχει σχέδιο για πολιτική επιστράτευση των ιατρών

Τι είπε ο Υφ. Υγείας για την ανταπόκρηση των ιδιωτών ιατρών στο κάλεσμα για ενίσχυση των νοσοκομείων και τον άλλων δομών του ΕΣΥ.

Ικανοποιητική χαρακτήρισε ο Υφ. Υγείας την ανταπόκριση των ιδιωτών ιατρών στο κάλεσμα για ενίσχυση των νοσοκομείων και των άλλων υπηρεσιών υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας που στενάζουν, λόγω του όγκου των ασθενών με κορονοϊό.

Μάλιστα, είπε ότι υπάρχει έτοιμο σχέδιο για πολιτική επιστράτευση των ιδιωτών ιατρών και ότι αυτό, εφόσον απαιτηθεί απο τις συνθήκες, θα εφαρμοστεί.

Ολα τα σενάρια, όλα τα ενδεχόμενα έχουν μελετηθεί και εάν χρειαστεί θα εφαρμοστεί ότι πρέπει, επεσήμανε ο Υφυπουργός Υγείας.