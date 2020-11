Κοινωνία

Κορονοϊός: Πρόστιμο σε άστεγο - Πήγαινε σε συσσίτιο χωρίς μάσκα (εικόνες)

Τι λέει ο ίδιος για το περιστατικό, τι καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής όπου διαβιεί.

Εξάντλησαν κάθε αυστηρότητα αστυνομικά όργανα βάζοντας πρόστιμο 300 ευρώ σε ένα 61χρονο άστεγο στην περιοχή της Αμπεριάς!

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στα “Χ.Ν.” από κατοίκους της περιοχής που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι μπήκε πρόστιμο στον 61χρονο επειδή κρατούσε τη μάσκα στο χέρι και δεν τη φορούσε την ώρα που πήγαινε στα συσσίτια της Σπλάντζιας για να πάρει φαγητό!

«Ο άνθρωπος και η γυναίκα του ζουν σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, που μέσα στο δωμάτιο τους στάζει από παντού. Η γειτονιά τους προσφέρει ένα πιάτο φαγητό. Είναι φιλήσυχοι, δεν ενοχλούν κανένα, κάθονται στο παγκάκι έξω από το σπίτι τους ή θα πάνε μέχρι τα συσσίτια. Ο άνθρωπος είχε στο χέρι του την μάσκα, θα μπορούσαν να του κάνουν παρατήρηση να τη βάλει όχι να του επιβάλλουν πρόστιμο 300 ευρώ» μας είπε κάτοικος της περιοχής.

Τα “Χ.Ν.” βρέθηκαν στο χώρο όπου ζει ο 61χρονος βουλγαρικής καταγωγής με την 66 χρονη σύζυγο του. Όπως μας είπε ζει στην Ελλάδα από το 1990 και δούλευε για πολλά χρόνια σε αγροτικές εργασίες. Πλέον έχει καιρό να δουλέψει και του έχει παραχωρηθεί ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στην οδό Κροκιδά.

Το σπίτι δεν έχει ρεύμα, ούτε νερό, ενώ κάθε φορά που βρέχει κυριολεκτικά πλημμυρίζει αφού είναι ανοικτό από παντού! Προκειμένου να πάρει νερό αναγκάζεται να πηγαίνει στον ιερό ναό του Αγίου Χαράλαμπου, ενώ το φαγητό το παίρνει από το συσσίτιο της Σπλάντζιας. «Είχα τη μάσκα στο χέρι δεν τη φορούσα. Αλλά 300 ευρώ πού θα τα βρω για να πληρώσω; Βλέπετε και εσείς σε τι συνθήκες ζούμε…» μας είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: haniotika-nea.gr