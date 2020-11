Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: άρση του lockdown μόνο εάν τα κρούσματα πέσουν κάτω από τα 500

Τι είπε σε συνέντευξή του ο υπουργός για την απόφαση να κλείσουν όλα τα σχολεία, για τις διαθέσιμες ΜΕΘ, την κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και τη στάση του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων.

Σταδιακά θα γίνει η άρση των μέτρων στη χώρα μας, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξή του, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

"Η άρση των μέτρων θα γίνει σταδιακά, προσεκτικά και με την τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας. Εάν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου τα κρούσματα έχουν κατέβει κάτω από τα 500, τότε ναι, σταδιακά μπορούμε να ανοίξουμε εκείνη την ημερομηνία και να κάνουμε στοιχειωδώς, όσο πιο φυσιολογικά γίνεται Χριστούγεννα" τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: "Φυσικά, πάντα όλα τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων–Επιδημιολόγων. Αυτοί έχουν τα επιδημιολογικά στοιχεία. Τους δίνουμε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ό,τι στοιχεία χρειάζονται καθημερινά, προκειμένου να κάνουν τις επιστημονικές εισηγήσεις στην Κυβέρνηση. Αυτό γίνεται από την πρώτη ημέρα της πανδημίας, πριν καν έρθει ο ιός στην Ελλάδα, και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους".

Για τις κλίνες ΜΕΘ τόνισε ότι έχουμε φτάσει σήμερα τα 1.162 κρεβάτια ΜΕΘ σε όλη τη χώρα. Από αυτά, τα 609 είναι ΜΕΘ για non Covid περιστατικά και 553 για COVID περιστατικά. "Το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ αντέδρασαν γρήγορα, εφάρμοσαν το σχεδιασμό τους, δημιούργησαν παραπάνω κλίνες ΜΕΘ. Προφανώς θα υπάρχουν και μετακινήσεις και έχουν ξεκινήσει να γίνονται. Το εξήγησα σήμερα που επισκέφθηκα τη Χαλκίδα. Η καινούργια ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας που έχει 6 κλίνες ΜΕΘ-COVID, νοσηλεύει 2 ασθενείς από την Καρδίτσα" είπε ο κ. Κικίλιας.

Όσον αφορά στην κούραση και την ανασφάλεια του κόσμου σημείωσε ότι "αντιλαμβανόμαστε όλοι στην Κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο από εμάς, πόσο μεγάλη πίεση μπορεί να αισθάνεται αυτή τη στιγμή η μέση ελληνική οικογένεια. Όμως είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες είναι ιδιαίτερης στόφας άνθρωποι, με προσωπικότητα και χαρακτήρα. Πατριωτικά και στο σύνολό τους, είναι αδιάφορο το κομματικό, θα αγωνιστούν και θα παλέψουν όπως παλεύουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές του Ε.Σ.Υ.. Θα στηρίξουν αυτούς τους ήρωες της διπλανής πόρτας και θα τους βοηθήσουν, θα τους βοηθήσουμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε απέναντι, σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε".

Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός είπε ότι σήμερα τα εξιτήρια είναι κάτι παραπάνω από τα εισιτήρια. Δηλαδή, οι συμπολίτες μας της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας που χρειάζονται κλίνη COVID και μπαίνουν στα Νοσοκομεία, είναι λιγότεροι από αυτούς οι οποίοι παίρνουν εξιτήριο και βγαίνουν. "Αυτό είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο νέο. Δεν μου αρέσει να κινδυνολογώ και δεν θέλω να κουνάω το δάχτυλο και να τρομάζω τους συμπολίτες μας. Θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε. Πρέπει όλοι να τηρήσουμε τα μέτρα. Το λέω και το λέμε από το καλοκαίρι. Υγιεινή των χεριών, μάσκα, αποστάσεις, προστασία για όλους, λίγο ακόμα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε".

Για την αναστολή λειτουργίας των Δημοτικών σχολείων σχολίασε ότι όσο εξελίσσεται η πανδημία "είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε μέτρα για να προασπίσουμε τη Δημόσια Υγεία. Το τελευταίο μέτρο που θα ήθελε να πάρει κανείς, είναι να μην λειτουργούν τα Δημοτικά σχολεία ή οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Πρέπει να γίνει κατανοητό πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση που βιώνουμε, για να φτάσει η Επιτροπή να εισηγηθεί και αυτό το μέτρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε γρηγορότερα αποτελέσματα στο lockdown".

Ερωτώμενος για τη στάση του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων απάντησε: "Και ως Υπουργός και ως γιατρός και ως άνθρωπος, εγώ πιστεύω. Η Βίβλος λέει και ο Χριστός λέει: αγαπάτε αλλήλους και προστατεύετε αλλήλους. Και είναι το πιο σημαντικό μήνυμα αγάπης το οποίο μπορεί να υπάρχει από τον άνθρωπο στο συνάνθρωπό του. Προστατεύω τον διπλανό μου, φοράω μάσκα, σέβομαι τη ζωή του. Αν τον αγαπάω πραγματικά, σέβομαι την υπόστασή του. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Όλοι πρέπει να προσέχουν, όλοι πρέπει να τηρούν τα μέτρα. Κανείς δεν εξαιρείται από αυτό".