Κορονοϊός: Επιπέδωση της καμπύλης “δείχνουν” τα λύματα της Θεσσαλονίκης

Ο πρύτανης του ΑΠΘ για τα μηνύματα που αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για μείωση των κρουσμάτων.

Αισιόδοξα είναι τα συμπεράσματα της νέας μελέτης στα λύματα της Θεσσαλονίκης, όσο αφορά στην εξάπλωση του κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, που εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, υπάρχουν δείγματα επιπέδωσης της καμπύλης του ιού.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ ο Νίκος Παπαϊωάννου είπε ότι έχοντας τις πρώτες ενδείξεις από τα λύματα της Θεσσαλονίκης και την συγκέντρωση που υπάρχει του κορονοϊού:

«Νομίζω, ότι αρχίζουμε ενδεχομένως από τα μέσα και προς το τέλος αυτής της εβδομάδας να επιπεδώνουμε την καμπύλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί και την περασμένη εβδομάδα δυστυχώς ήταν ανοδική, όχι βέβαια εκθετική όπως τον Οκτώβρη. Πιθανώς προς το τέλος του μήνα θα μας δώσει και την πολυπόθητη πτώση. Στη σημερινή μέρα υπάρχουν πέρα από τους όποιους αγωνιστές και οι πραγματικοί αγωνιστές των ημερών. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, οι οποίοι δίνουν σήμερα πραγματικά τον τόνο της εποχής του Πολυτεχνείου και πρέπει να υποκλιθούμε σε όλους αυτούς!»

Ο κ. Πρύτανης είπε επίσης μεταξύ άλλων και αναφερόμενος στην πανδημία: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Βρισκόμαστε σε μία πραγματικά δύσκολη περίοδο, με μία σοβαρότατη παγκόσμια υγειονομική κρίση, άρα καλούμαστε να ιεραρχήσουμε τα δικαιώματά μας, σε σχέση με την υπηρεσία του υπέρτατου αγαθού που δεν είναι τίποτα άλλο από την Υγεία. Θεωρώ ότι η παρακαταθήκη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου για κοινωνική αλληλεγγύη, συνοχή και ευαισθησία έχει σήμερα την πρωτοκαθεδρία. Παίρνει σήμερα σάρκα και οστά».

Για την απαγόρευση του συναθροίζεσθαι

«Ελευθερία δεν είναι μόνο η ελευθερία του συναθροίζεσαι αλλά και η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Άρα ακόμα και σήμερα μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα, να γιορτάσω με έναν άλλο τρόπο, με μία διαδικτυακή συζήτηση με μία άλλου είδους απότιση φόρου τιμής. Άρα η ελευθερία εκφράζεται με πολλούς τρόπους».