Κόσμος

ΗΠΑ: “άρωμα γυναίκας” στην ηγεσία των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας.

Ποια είναι η εκλεκτή του Μπάιντεν που θα συντονίζει τη δράση 17 υπηρεσιών πληροφοριών που διαθέτουν οι ΗΠΑ.

Η Αβρίλ Χέινς επιλέχθηκε από τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για να ηγηθεί των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας.

Η ίδια έχει υπηρετήσει στη δεύτερη πιο σημαντική θέση ηγεσίας της CIA, ενώ θα επιβλέπει την κοινότητα των υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών των ΗΠΑ, που ταλανίζεται από χαμηλό ηθικό, αλλά και είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι η δουλειά της, χρησιμοποιήθηκε για πολιτικές επιθέσεις.

Η Χέινς, είναι μία δικηγόρος από τη Νέα Υόρκη, είναι εκπαιδευμένη στις πολεμικές τέχνες αυτοάμυνας (τζούντο), έχει άδεια ιδιώτη πιλότου, ενώ κάποτε προσπάθησε ανεπιτυχώς να πετάξει πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό με ένα μικρό αεροσκάφος.

Η Χέινς είναι η πρώτη γυναίκα που επιλέγεται για τη θέση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, με τη θέση αυτή, να έχει δημιουργηθεί μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με στόχο το συντονισμό της δράσης 17 υπηρεσιών πληροφοριών που διαθέτουν οι ΗΠΑ.

Πηγές των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών στη Γερουσία δηλώνουν ότι η Χέινς αναμένεται να εξασφαλίσει την επικύρωση του διορισμού της. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό, θα επιτευχθεί μετά από μια σειρά σκληρών ερωτήσεων με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη, για το ρόλο της ως αναπληρώτρια διευθύντρια της CIA, από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015, αλλά και τις απόψεις της για τις απειλές εθνικής ασφάλειας, από τη Ρωσία μέχρι τις απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ στον κυβερνοχώρο.

«Η Αβρίλ είναι έξυπνη και ικανή» δήλωσε ο Μαρκ Γουόρνερ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Γερουσίας. «Αναμένω ότι θα βρεθεί αντιμέτωπη με σχολαστικές ερωτήσεις από τους γερουσιαστές των δύο κομμάτων» εκτίμησε ο ίδιος.

Η Χέινς έχει υπηρετήσει και στο Λευκό Οίκο ως αναπληρώτρια Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα. Η ίδια, από τη θέση αυτή, καθοδήγησε το αναφερόμενο συμβούλιο, για τη λήψη απόφασης επέκτασης της υποδοχής προσφύγων από τη Συρία, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη ο εμφύλιος πόλεμος, προκαλώντας ένα κύμα προσφύγων. Η Χέινς υποστήριζε ότι μία τέτοια κίνηση θα ήταν αντίθετη με τα αντιδυτικά μηνύματα των ακραίων ισλαμιστών.