Κοινωνία

Απεργία: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπολειτουργούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία.

Ακινητοποιημένοι θα είναι σήμερα οι συρμοί του Μετρό (γραμμές 1,2,3 ) λόγω της συμμετοχής εργαζομένων στην 24ωρη απεργία, που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Αθηνών. Οι εργαζόμενοι στο Τραμ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε στάση εργασίας, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη λήξη της βάρδιας, και όχι σε 24ωρη απεργία, όπως αρχικά είχαν εξαγγείλει.

Κανονικά θα εκτελούν δρομολόγια λεωφορεία και τρελή καθόλη τη διάρκεια της ημέρας καθώς τα Σωματεία των οδικών μέσων δε συμμετέχουν στην κινητοποίηση, ενώ μόνο μεμονωμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να απεργήσουν καλυπτόμενοι από το ΕΚΑ αλλά και την Ομοσπονδία Εργαζομένων στις μεταφορές (ΟΣΜΕ).

Με δυσκολίες θα γίνονται και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ κανονικά εκτελούνται οι πτήσεις, μετά από αναστολή της απεργίας των εργαζομένων.

Στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην Υγεία.

Σημειώνεται ότι το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, με σημερινή ανακοίνωσή του δηλώνει: "Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε αυτή η πανδημία να γίνει «εργαλείο» για να περάσουν αντεργατικά νομοσχέδια και να ισοπεδωθούν δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών». Επισημαίνει, επίσης, πως είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι προτάσεις της κυβέρνησης για κατάργηση του 8ώρου, απλήρωτες υπερωρίες, επιπλέον περιορισμός της απεργίας, αποδυνάμωση της δυνατότητας για εργατικές διαφορές, μειώσεις παροχών της εργατικής τάξης μέσω ΟΑΕΔ, περαιτέρω αποδυνάμωση δυνατότητας υπογραφής Σ.Σ.Ε. και άλλων πολλών, δε μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους εργαζόμενους και για το λόγο αυτό "συντασσόμαστε με τα αλλά Συνδικάτα και συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία που κήρυξε το ΕΚΑ".