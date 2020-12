Κοινωνία

Νεαροί ληστές έπεσαν από γέφυρα μετά από καταδίωξη

Νεαροί φορώντας κράνη και κρατώντας κατσαβίδι αποπειράθηκαν να ληστέψουν βενζινάδικο. Ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη με τραυματισμό.

Σκηνές καταδίωξης κατεγράφησαν τα ξημερώματα στον Βόλο και τα δυτικά προάστιά του, όταν αστυνομικοί εντόπισαν και καταδίωξαν για πολύ ώρα δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού και κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα οι δύο νεαροί, φορώντας κράνη και κρατώντας κατσαβίδι ή μαχαίρι, μπήκαν σε βενζινάδικο που ήταν ανοιχτό, με σκοπό να ληστέψουν το ταμείο, αλλά ο υπάλληλος κατάφερε να αντιδράσει ψύχραιμα, και πάτησε το κουμπί του συναγερμού που ενημέρωνε άμεσα την Αστυνομία

Περιπολικά και μηχανοκίνητες αστυνομικές δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της Τροχαίας, της Ασφάλειας και των ΑΤ Αλμυρού και Βελεστίνου κινητοποιήθηκαν αμέσως, καταδιώκοντας τους δύο νεαρούς που προσπαθούσαν να ξεφύγουν προς τη Λάρισα και στη συνέχεια επέστρεψαν προς τον Βόλο προσπαθώντας να χαθούν μέσα σε στενά της Νέας Ιωνίας. Η καταδίωξη συνεχίστηκε προς τις Αλυκές, την Αγχίαλο και με κατεύθυνση προς τον Αλμυρό, μέχρι που η μηχανή πέρασε το Αιδίνι, όπου προφανώς οι δύο δεν γνώριζαν ότι είχε καταστραφεί η γέφυρα, με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό από μεγάλο ύψος.

Στο σημείο του χειμάρρου συνελήφθη με μικροτραυματισμούς ο ένας εκ των δύο νεαρών, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση συνεχάρη με ανάρτησή του ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας Μιλτιάδης Αλεξάκης:

«Συγχαίρω δημόσια τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Μαγνησίας, της ΟΕΠΤΑ Μαγνησίας, του Τ.Τ. Βόλου, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου, του Α.Τ. Αλμυρού και του Α.Τ. Ρήγα Φεραίου, οι οποίοι εκτελώντας υπηρεσία βραδινές ώρες της 30/11/2020-01/12/2020, με αυταπάρνηση, ζήλο και εξαίρετο επαγγελματισμό και υπό την καθοδήγηση και συντονισμό του Κέντρου Βάσης R/T της Διεύθυνσής μας, κινητοποιήθηκαν άμεσα, τόσο στον αστικό ιστό όσο και στη περιφέρεια, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό των δύο δραστών της απόπειρας ληστείας που διέπραξαν σε βάρος υπαλλήλου βενζινάδικου στην πόλη του Βόλου, οι οποίοι κινούνταν επικίνδυνα με μοτοσικλέτα και εν συνεχεία μετά από ολιγόχρονη καταδίωξη, κατάφεραν και συνέλαβαν τον έναν εξ αυτών».