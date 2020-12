Life

Nέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τις U.S. Girls

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι U.S. Girls τραγουδούν... "Santa Stay Home"

Το τραγούδι με τίτλο «Santa Stay Home», το οποίο έγραψαν η Μεγκ Ρέμι και ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός και δισκογραφικός παραγωγός Ριτς Μόρελ συνιστά στον Άγιο Βασίλη να παραμείνει στο σπίτι του φέτος λόγω της κλιματικής αλλαγής, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κοπής των χριστουγεννιάτικων δέντρων και της ανταλλαγής δώρων που βασίζεται στον καταναλωτισμό.

Σε δήλωσή της , η Αμερικανίδα καλλιτέχνης που μεγάλωσε στο Σικάγο και ζει στο Τορόντο, Μεγκ Ρέμι εξήγησε: «Όταν κάποιος το σκεφτεί πραγματικά, ο Άγιος Βασίλης είναι ανατριχιαστικός και τα Χριστούγεννα δεν έχουν νόημα».

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Μεγκ ως U.S. Girls, με τίτλο Heavy Light, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Στην ηχογράφηση συμμετείχαν 20 μουσικοί, μεταξύ άλλων, ο σαξοφωνίστας της E Street Band , Τζέικ Κλέμονς.