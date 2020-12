Κοινωνία

Επίθεση σε αστυνομικούς στον Κολωνό

Δεκάδες άτομα πραγματοποίησαν επίθεση κατά αστυνομικών στο ΑΤ Κολωνού.

Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών διακομίστηκαν το απόγευμα τέσσερις αστυνομικοί που τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν από περίπου 50 άτομα, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα άτομα αυτά επιτέθηκαν ξαφνικά με πέτρες, ξύλα και διάφορα άλλα αντικείμενα σε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, που ήταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον σταθμό του μετρό των Σεπολίων, όπου και διαλύθηκαν.

Έως αυτή την ώρα η ΕΛΑΣ δεν έχει προχωρήσει σε προσαγωγές.