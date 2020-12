Οικονομία

Πέτσας: η διαχείριση της κρίσης είναι η νέα κανονικότητα

Ο Στέλιος Πέτσας συμμετείχε το πρωί στη διαδικτυακή συζήτηση «14th Corporate Communication Conference» όπου τέθηκε και το θέμα της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Η διαχείριση της κρίσης είναι η νέα κανονικότητα», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, που συμμετείχε το πρωί στη διαδικτυακή συζήτηση «14th Corporate Communication Conference», η οποία διοργανώθηκε από το corpcom.gr.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλωσορίστηκε από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του corpcom.gr και συντονιστή της συζήτησης, Δημήτρη Κωνσταντέλλο, και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις του διευθυντή περιεχομένου της «διαΝΕΟσις» Θεοδωρή Γεωργακόπουλου και της αρχισυντάκτριας του περιοδικού «Marketing Week», Κατερίνας Πολυμερίδου.

Η συζήτηση στράφηκε γύρω από τα θέματα της κυβερνητικής επικοινωνίας και επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων, με επίκεντρο την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «η διαχείριση της κρίσης είναι η νέα κανονικότητα». Περιέγραψε την πολυδιάστατη κυβερνητική επικοινωνιακή στρατηγική που, πέραν των καθιερωμένων τακτικών ενημερώσεων από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έβαλε σε πρώτο πλάνο την καθημερινή ενημέρωση από τους ειδικούς σε επιστημονικό και επιχειρησιακό επίπεδο, ενημέρωση που συμπληρώθηκε από εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης στα media όλων των κατηγοριών. Ανέπτυξε επίσης, την στρατηγική της κυβέρνησης για να επιτύχει το σχέδιο του εμβολιασμού, ενός πρωτοφανούς εγχειρήματος που θα ξεδιπλωθεί μέσα στο α' εξάμηνο του 2021.

Τέθηκε επίσης το θέμα της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης με έμφαση στην αναστροφή του «brain drain». Όπως επισήμανε ο κ. Πέτσας το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης έχει δύο διαστάσεις: «η μία διάσταση είναι η φάση της προετοιμασίας την οποία περάσαμε ως χώρα με επιτυχία. Το σχέδιο που έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτίμησε ότι είναι από τα καλύτερα τόσο στη δομή όσο και τη στόχευσή του. Η δεύτερη φάση, αυτή της υλοποίησης, κρίνεται στις λεπτομέρειες. Η προσπάθεια αυτής της φάσης είναι πρωτοφανής, αφού αναγκαζόμαστε να απορροφήσουμε πολλά χρήματα, σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να βασιζόμαστε στα παραδοσιακά μεγάλα έργα υποδομών που ανέρχονταν σε υψηλό ποσοστό της απορροφητικότητας των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αλλά τώρα τίθενται σε πρώτο πλάνο επίσης πολύ μεγάλα, αλλά πιο σύνθετα έργα, που αφορούν, για παράδειγμα, την "Πράσινη Ανάπτυξη" και τον "Ψηφιακό Μετασχηματισμό"». Επίσης, επισήμανε την ανάγκη συνέργειας μεταξύ των φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας, ώστε να επιτευχθούν επενδύσεις υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα που θα συμβάλλουν στην αναστροφή του brain drain. Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην έγκριση του Ταμείου Ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι: «Εκφράζω την πεποίθηση ότι η Ελλάδα και συνολικά η Ευρώπη θα ξεπεράσουν τις πολιτικές αγκυλώσεις και θα προχωρήσουμε με στοχευμένη αξιοποίηση των χρημάτων ώστε να τα καταφέρουμε».

Τέλος, στη συζήτηση αναλύθηκε η προσπάθεια της Ελλάδας, με τη συμβολή του Στιβ Βρανάκη, η χώρα να ξανασυστηθεί στον κόσμο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά που "αδικήθηκε" από τη χρονική συγκυρία λόγω κορονοϊού, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. «Από τις αρχές του 2021, θα προωθήσουμε τη μεγάλη και συνεκτική αυτή προσπάθεια, ώστε η Ελλάδα να ξανασυστηθεί στον κόσμο ως μια χώρα σύγχρονη και με αυτοπεποίθηση».