Life

E-stamp: ο νέος τρόπος αποστολής της αλληλογραφίας (βίντεο)

Ένας κωδικός μπορεί να αντικαταστήσει το γνωστό σε όλους μας γραμματόσημο και να ανατρέψει όλα όσα γνωρίζαμε για την παραδοσιακή αλληλογραφία. Αναλυτικά τα βήματα.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία παρουσιάζουν μια σημαντική ψηφιακή καινοτομία. Πλέον ένας 12ψήφιος κωδικός μπορεί να αντικαταστήσει το γνωστό σε όλους μας γραμματόσημο και να ανατρέψει όλα όσα γνωρίζαμε για την παραδοσιακή αλληλογραφία.

Το νέο ψηφιακό γραμματόσημο, e-Stamp, απευθύνεται σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις και είναι άμεσα διαθέσιμο 24 ώρες / 7 μέρες την εβδομάδα, στον υπολογιστή, laptop, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Οι πελάτες των ΕΛΤΑ μπορούν πλέον να στέλνουν την αλληλογραφία τους εύκολα, άνετα και οποιαδήποτε ώρα, χωρίς επιπλέον κόστος και χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη σε ταχυδρομικό κατάστημα. Εξοικονομούν έτσι, πολύτιμο χρόνο, αποκτούν ευελιξία, αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και πιθανές αναμονές.

Η διαδικασία του e-Stamp είναι γρήγορη, απολύτως ασφαλής και ολοκληρώνεται σε 3 απλά βήματα:

1. Μπαίνετε στο site e-stamp.elta.gr ή στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Ταχυδρομείων elta.gr και αγοράζετε την ποσότητα των γραμματοσήμων που επιθυμείτε, με οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον.

2. Αναγράφετε, καθαρά, τον 12ψηφιο αλφαριθμητικό κωδικό στο πάνω δεξί μέρος του φακέλου σας, όπου συνήθως επικολλάται το γραμματόσημο.

3. Τοποθετείτε την αλληλογραφία σας στο γραμματοκιβώτιο της γειτονιάς σας.

Το ψηφιακό γραμματόσημο, δεν αντικαθιστά το παραδοσιακό, το οποίο θα συνεχίσει να διατίθεται. Ο κωδικός e-Stamp ισχύει για 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του, ενώ παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης αγοράς έως 10 κωδικών τη φορά. Αρχικά, το ψηφιακό γραμματόσημο θα διατίθεται μόνο για την απλή αλληλογραφία εσωτερικού Α’ προτεραιότητας και βάρους έως 20 γρ. με χρέωση 1,90€.