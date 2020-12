Πολιτική

Τσίπρας για Σύνοδο Κορυφής: Από τις μεγαλύτερες διπλωματικές ήττες της Ελλάδας

«Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε σαν να βγήκε από άλλη Σύνοδο Κορυφής», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Ανέμελος στην Ελλάδα απέναντι στην πανδημία, ανέμελος και στην Ευρώπη απέναντι στην Τουρκία και την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων», ανέφερε για τον πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Βγήκε από άλλη Σύνοδο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ειδικότερα ότι «ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε σήμερα σαν να βγήκε από άλλη Σύνοδο Κορυφής», καθώς «την ώρα που ο Ερντογάν μιλάει για λογικές χώρες της ΕΕ που απέτρεψαν τις κυρώσεις και ότι υπάρχουν δικαιώματα της Τουρκίας που ήρθε η ώρα να της δοθούν, ο Έλληνας πρωθυπουργός πανηγυρίζει λέγοντας ότι η ΕΕ έκανε ένα ακόμη βήμα και ότι οι κυρώσεις “που θα δαγκώνουν” και τις οποίες είχε ο ίδιος θέσει ως στόχο, δεν είναι αυτοσκοπός».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολίασε πως «μάλλον το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι σήμερα η χώρα εισέπραξε μια από τις σημαντικότερες διπλωματικές ήττες των τελευταίων δεκαετιών, αλλά ότι ο πρωθυπουργός της χώρας δείχνει να μην καταλαβαίνει που πατά και που βρίσκεται».

Απέτυχε παταγωδώς στα κρίσιμα

Ενόψει της συζήτησης του Προϋπολογισμού, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει παταγωδώς στα πιο κρίσιμα ζητήματα της περιόδου». Συγκεκριμένα, είπε ότι «απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας, η Ελλάδα τον τελευταίο μήνα έχει ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε νέους θανάτους ανά πληθυσμό» και «απέτυχε στη διαχείριση της οικονομίας και τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη ύφεση στην ΕΕ στο τρίτο τρίμηνο».

Σημείωσε, κατά τις ίδιες πηγές, ότι η κυβέρνηση «αποδεικνύεται ιδεοληπτική και χωρίς ενσυναίσθηση του δράματος των πολιτών, οδηγεί τη χώρα σε διαρκή κρίση κοινωνικής συνοχής με ραγδαία μείωση εισοδήματος, αύξηση ανεργίας, λουκέτων σε επιχειρήσεις και κοινωνικών ανισοτήτων».

Ψεύτικος και προκλητικός ο προϋπολογισμός

Είπε ότι σε αυτή τη συγκυρία παρουσιάζει έναν προϋπολογισμό «ψεύτικο αλλά και προκλητικό», αφού, όπως υπογράμμισε, «εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης μειώνει δαπάνες για την Υγεία και προβλέπει αυξημένα έσοδα από φορολογία των πολιτών, παρότι γνωρίζει ότι «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος».

Κατόπιν αυτών ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιμονή «στο ίδιο αναπτυξιακό μοντέλο της ΝΔ που χρεοκόπησε τη χώρα και σήμερα μας οδηγεί στη τραγωδία μιας δημόσιας υγείας που δεν αντέχει». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι μόνη ελπίδα είναι η αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου, «η δίκαιη ανάπτυξη με ισχυρό και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος και το νέο ΕΣΥ, με επένδυση στην εργασία, στις νέες τεχνολογίες και στη καινοτομία».