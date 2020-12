Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πώς θα κλείνουμε το ραντεβού για το εμβόλιο

Ο τρόπος θα είναι εξαιρετικά απλός και θα χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά μέσα. Τα βήματα για τη διαδικασία...

Τον απλό τρόπο, με τον οποίο μπορεί ο πολίτης να δηλώσει συμμετοχή στην πλατφόρμα ώστε να παίρνει σειρά για να εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, εξήγησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Μega.

«Ο τρόπος θα είναι εξαιρετικά απλός και θα χρησιμοποιήσουμε ψηφιακά μέσα. Έχουμε ήδη μιλήσει για πλατφόρμες για το emvolio.gov.gr, για την άυλη συνταγογράφηση που είναι η κορωνίδα μίας στρατηγικής. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω για την πλατφόρμα είναι το ότι θα μοιάζει πάρα πολύ με τις αντίστοιχες πλατφόρμες που μπορεί κανείς να κλείσει ένα αεροπορικό εισιτήριο. Δηλαδή εμείς θα κλείσουμε τα δύο ραντεβού εξαρχής με βάση τη διεύθυνση που έχουν δηλώσει οι πολίτες -τη διαθέσιμη διεύθυνση που έχουμε- στα διάφορα συστήματα του κράτους», δήλωσε ο κ .Πιερρακάκης. Όπως τόνισε «θα κλείσουμε εξαρχής και τα δύο ραντεβού γιατί το εμβόλιο έχει δύο δόσεις και πάνω σε αυτές τις δύο δόσεις θα προτείνουμε ραντεβού στους πολίτες. Τα οποία φυσικά θα μπορούν να τα αλλάξουν στην πορεία γιατί πάντοτε η διεύθυνση που έχουμε εμείς δεν είναι το σημείο στο οποίο ένας πολίτης κατοικεί αυτή τη στιγμή, μπορεί κάποιος να βρίσκεται στο χωριό του, να βρίσκεται σε κάποια άλλη πόλη. Από εκεί και πέρα θα διαμορφώσουμε κανάλια εξυπηρέτησης για τους πολίτες που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες».

Αναφέρομενος στο call center ο υπουργός υπογράμμισε ότι «με τη μορφή που το περιγράφουμε ή που το φανταζόμαστε συνήθως, δεν θα υπάρχει. Θα χρησιμοποιήσουμε call center με έναν τρόπο που θα ανακοινώσουμε στην πορεία. Γιατί πάρα πολύ απλά εάν 2 εκατ. άτομα έπαιρναν τηλέφωνο την ίδια ημέρα για να κλείσουν ένα ραντεβού αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει τέτοιο call center στις ΗΠΑ όχι στην Ελλάδα. Θα έχουμε όμως παρόλα αυτά και έναν πολύ εύκολο τρόπο για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες. Θα έχουμε λοιπόν φυσικά σημεία εξυπηρέτησης δηλαδή θα υπάρξουν κάποια σημεία, θα τα ανακοινώσουμε επίσημα στην πορεία, στα οποία ο κόσμος μπορεί να πάει να μάθει ποια είναι τα προτεινόμενα ραντεβού από εμάς και εάν επιθυμεί να τα αλλάξει και μετά να κλείσει το ραντεβού του. Θα υπάρχουν πολλοί φυσικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα, στους οποίους μπορεί κανείς να πάει και να επιβεβαιώσει και τα δύο του ραντεβού εκεί».

Ο κ. Πιερρρακάκης επεσήμανε ότι «η καμπάνια ενημέρωσης θα ξεκινήσει άμεσα. Ήδη ο χρόνος μετράει αντίστροφα και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν κεντρικά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο καθένας από εμάς από τη θέση του από οποιαδήποτε θέση βρίσκεται να κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει για την ασφάλεια αυτής της διαδικασίας. Επειδή ήδη βλέπουμε να διακινούνται ψευδείς ειδήσεις, ήδη βλέπουμε να διακινούνται θεωρίες συνομωσίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με αξιοπιστία όλοι οι θεσμικοί και μη φορείς του κράτους να μπορέσουμε να πείσουμε για αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι θέμα εθνικής υπόστασης αυτή τη στιγμή».