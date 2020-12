Αθλητικά

Λήστεψαν το σπίτι του Πάολο Ρόσι την ώρα της κηδείας του

Οι συγγενείς του εκλιπόντος εκτός από τον πόνο της μεγάλης απώλειας, ήρθαν αντιμέτωποι με ακόμη μια δυσάρεστη είδηση...

Το ιταλικό ποδόσφαιρο –κι όχι μόνο- θρηνεί για την απώλεια του Πάολο Ρόσι. Οι συγγενείς του εκλιπόντος πάντως εκτός από τον πόνο της μεγάλης απώλειας, ήρθαν αντιμέτωποι με ακόμη μια δυσάρεστη είδηση.

Την ώρα που γινόταν η κηδεία στη Βιντσέντζα, ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του Ρόσι κι έκλεψαν κοσμήματα κι ένα ρολόι που άνηκε στον Ιταλό Θρύλο.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ η σύζυγος του Ρόσι, Φεντερίκα κατά την επιστροφή της από την κηδεία, είδε στο σπίτι της να επικρατεί ένα… χάος. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία, η οποία συνεχίζει τις έρευνες.