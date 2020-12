Οικονομία

Διόδια: μειώσεις στις τιμές διελεύσεων ανακοίνωσε η Μορέας Α.Ε.

Σε ποιούς αυτοκινητόδρομους ισχύει και απο πότε η τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Ποιες κατηγορίες οχημάτων και ποιους σταθμούς διοδίων αφορούν.

Με βάση τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (νόμος 3559/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου 2020 προς Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 (ώρα 00:00 της 1/1/2021), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά για το έτος 2021.

Από την προαναφερθείσα τιμαριθμική αναπροσαρμογή προκύπτουν μειώσεις τιμών σε όλους τους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες απεικονίζονται με κόκκινο χρώμα στους παρακάτω πίνακες. Οι υπόλοιπες τιμές (με μαύρο χρώμα) λόγω στρογγύλευσης δεν επηρεάζονται και παραμένουν ίδιες με αυτές του 2020:

Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και θα ισχύει για όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων ηλεκτρονικών πομποδεκτών.