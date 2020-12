Κοινωνία

Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα για τους αφιχθέντες από το Ηνωμένο Βασίλειο

Επείγοντα μέτρα με ισχύ από το πρωί της Δευτέρας ανακοινώθηκαν εκτάκτως από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

«Σχετικά με όλες τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώνεται ότι από αύριο, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 06.00, τίθεται σε ισχύ το μέτρο της κατ’ οίκον απομόνωσης επτά (7) ημερών, αντί τριών (3) ημερών που ισχύει για τις αφίξεις από κάθε άλλη χώρα», αναφέρεται σε επείγουσα ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι το νέο αυτό μέτρο είναι συμπληρωματικό στα ήδη υφιστάμενα, συνεχίζει δηλαδή να ισχύει η υποχρέωση όλων των ταξιδιωτών να έχουν αρνητικό μοριακό (PCR) test 72 ωρών, ενώ θα συνεχίσουν να υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε rapid test κατά την άφιξή τους στη χώρα.

«Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού θα αξιολογήσει εκτενέστερα αύριο (21-12-2020) τα επιστημονικά δεδομένα και θα επανέλθει με τυχόν νεότερες εισηγήσεις», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.