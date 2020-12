Οικονομία

Γεωργιάδης: το λιανικό εμπόριο θα μπορούσε να ανοίξει σε ζώνες

Τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης για το click away, αλλά και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις από τις εταιρίες ταχυμεταφορών.

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου σε «ζώνες» προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το λιανικό εμπόριο θα μπορούσε να ανοίξει σε ζώνες της χώρας, όπου έχουν χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο, αν κι εφόσον το εγκρίνει η Επιτροπή. Κάθε εβδομάδα συνεδριάζουμε και κάθε εβδομάδα θα αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας με βάση την πορεία της επιδημίας. Αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί και τώρα, αλλά οι δυο περιφέρειες που εξετάζαμε να ανοίξουν, η Κρήτη και η Πελοπόννησος, δεν ήταν ολόκληρες και αυτό δημιούργησε ανησυχία μεταφοράς.

Φέρνω ένα παράδειγμα. Στην Κρήτη, στον χάρτη που μας παρέδωσαν, μπορούσε να ανοίξουν οι νομοί Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, αλλά όχι Ηρακλείου. Σκεφτήκαμε ότι αν το κάναμε θα ρισκάραμε πρώτον την υγεία όλης της νήσου γιατί μπορεί από το Ηράκλειο να πήγαιναν σε άλλον νομό για να ψωνίσουν κι αυτό δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε και θα υπήρχε ο κίνδυνος διασποράς σε όλη την Κρήτη και δεύτερον θα υπήρχε μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των εμπόρων», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το click away έχει αρχίσει και λειτουργεί και οι τζίροι των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ προσθέτοντας ότι «υπάρχουν καταστήματα που έχουν κάνει το 50% του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι». Ωστόσο, επισήμανε ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα, «καθώς αν δούμε ότι υπάρχει αύξηση του δείκτη μεταδοτικότητας και ανησυχία για τον ιό και μας πουν οι επιστήμονες ότι πρέπει να αναστείλουμε την εφαρμογή του μέτρου, θα την αναστείλουμε».

Αναφορικά με τις καθυστερημένες παραδόσεις των εταιρειών ταχυμεταφορωών (courier), ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι «πριν ξεκινήσουμε την πρώτη καραντίνα η αγορά κούριερ διακινούσε 80.000 πακέτα ημερησίως και ξαφνικά εκτοξεύτηκαν στα 150.000. Οι εταιρείες και αποθήκες νοίκιασαν και προσωπικό προσέλαβαν. Ωστόσο στη δεύτερη καραντίνα, όλο τον μήνα Νοέμβριο, καθότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αυξηθεί πάρα πολύ, είχαμε μέσο όρο ηλεκτρονικών παραγγελιών 250.000 πακέτα την ημέρα, άρα και 100.000 περισσότερα σε σχέση με την υψηλότερη μέρα της πρώτης καραντίνας».

Πρόσθεσε δε ότι μπαίνοντας στον Δεκέμβριο και προχωρώντας προς τις γιορτές, οι παραγγελίες αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο, φτάνοντας μια μέρα ακόμα και τις 800.000 και με έναν μέσο όρο και 500.000 πακέτα την ημέρα, το σύστημα κατέρρευσε.

Τέλος, επανέλαβε ότι αρχές του έτους θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα για την επιδότηση δημιουργίας ιστοσελίδων από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 5.000 ευρώ.