Πολιτική

Τσίπρας: Η κυβέρνηση νομοθετεί σαν τον κλέφτη

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ότι «νομοθετεί σαν το κλέφτη» κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο.

«Αυτό που συμβαίνει με τη κοινοβουλευτική διαδικασία, νομίζω ότι υπερβαίνει τα όρια. Και δεν αναφέρομαι στο παρόν νομοσχέδιο με τις λεγόμενες Χριστουγεννιάτικες τροπολογίες. Αναφέρομαι στον τρόπο και στη μέθοδο που έχει επιλέξει η κυβέρνηση για να νομοθετεί, όχι μόνο παραμονές Χριστουγέννων, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, σαν τον κλέφτη. Αλλά το πράγμα έχει ξεφύγει και είναι γενικευμένο», είπε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας ξεκινώντας την ομιλία του.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέκρινε επίσης την κυβέρνηση ότι "εκμεταλλεύεται" την έκτακτη κατάσταση της πανδημίας, ότι «η Βουλή λειτουργεί υπό καθεστώς εκτάκτων συνθηκών», για να ψηφίζει «δίχως διαβούλευση, δίχως δημοσιότητα εξυπηρετήσεις σε συμφέροντα, που σε άλλες περιπτώσεις θα προκαλούσα αντιδράσεις ακόμα και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία».

Ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε τροπολογία "τελευταίας στιγμής" του υπουργείου Παιδείας που «εξισώνει τα πτυχία ΑΕΙ» με «απόφοιτους κολλεγίων». «Έχουμε βρει μια "φάμπρικά" και περνάνε νομοσχέδια "χωρίς να ανοίξει μύτη"», είπε, ενώ διερωτήθηκε αν αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης για την αριστεία.