Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε 59χρονος νοσηλευτής

Έχασε τη “μάχη” για τη ζωή από επιπλοκές της νόσου COVID-19.

(φωτογραφία αρχείου)

Νοσηλευτής του νοσοκομείου Φλώρινας, άφησε στα 59 του χρόνια την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο “Γεννηματάς” στη Θεσσαλονίκη, όπου νοσηλευόταν με κορονοϊό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο 59χρονος εργαζόταν στην “πρώτη γραμμή”, στη “μάχη” ενάντια στον φονικό ιό.

Ο θάνατός του γέμισε θλίψη την κοινωνία της Φλώρινας.