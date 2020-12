Πολιτική

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην Παιδόπολη “Άγιος Ανδρέας” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδος της Δημοκρατίας συνάντησε, ανά ομάδες τα παιδιά που φιλοξενούνται στο χώρο, συζήτησε μαζί τους και τους χάρισε χριστουγεννιάτικα δώρα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επισκέφθηκε σήμερα την Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» στον 'Αλιμο, όπου την υποδέχθηκε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου και ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής Γιάννος Λιβανός. Στην επίσκεψη, επίσης, παρευρέθη και ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στον χώρο από τη συντονίστρια της Παιδόπολης Μαρία Αποστολοπούλου και ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας της, τους στόχους και τις προτεραιότητες της διοίκησης, καθώς επίσης και για τα προβλήματα που καθημερινά καλείται να αντιμετωπίσει.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πορεία των αναδοχών και υιοθεσιών των παιδιών που φιλοξενούνται στη συγκεκριμένη δομή, καθώς και τη λειτουργία του Ενιαίου συστήματος Υιοθεσιών- Αναδοχών "anynet.gr". Η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι κύριο μέλημα του υπουργείου είναι η αποϊδρυματοποίηση των παιδιών με στόχο κάθε παιδί να συνδεθεί με την κατάλληλη γι' αυτό οικογένεια.

Η κ. Σακελλαροπούλου συνάντησε, ανά ομάδες, τα 34 παιδιά που φιλοξενούνται στο χώρο και συζήτησε μαζί τους για τα ενδιαφέροντά τους, τους χάρισε χριστουγεννιάτικα δώρα και τα κάλεσε να ξεναγηθούν στο Προεδρικό Μέγαρο μόλις τελειώσει η πανδημία. Τα παιδιά χάρισαν στην Πρόεδρο άλμπουμ με ζωγραφιές τους και της τραγούδησαν τα κάλαντα.