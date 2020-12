Αθλητικά

Lockdown: Για ποιους αθλητές ξεκινούν οι προπονήσεις

Από πότε ξεκινούν οι προπονήσεις. Τι ανακοίνωσε η η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αναμονή... τέλος για τους αθλητές και της αθλήτριες των ομάδων Α` κατηγορίας μπάσκετ και βόλεϊ γυναικών, υδατοσφαίρισης και χάντμπολ ανδρών και γυναικών, καθώς η ΓΓΑ ανακοίνωσε πως από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα επιτραπεί η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις, αλλά χωρίς παρουσία θεατών.

Η σχετική ενημέρωση αναφέρει τα εξής:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις, χωρίς την παρουσία θεατών, των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα της Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, πετοσφαίρισης γυναικών, υδατοσφαίρισης ανδρών-γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών-γυναικών.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή των παραπάνω είναι δυνατή μόνο εφόσον ακολουθείται υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια».

Η συγκεκριμένη προσθήκη σε ότι αφορά στην επιτρεπόμενη αθλητική δραστηριότητα, που υπογράφτηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, περιλαμβάνεται σε Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδόθηκε αργά χτες βράδυ με τροποποιήσεις στα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021».

Είχε προηγηθεί θετική εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με σχετικό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά, η οποία εγκρίθηκε από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Η έναρξη των προπονήσεων των εν λόγω αθλημάτων από το νέο έτος θα επιτρέπεται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Υποχρεωτικό προληπτικό τεστ COVID πριν ξεκινήσουν οι προπονήσεις. Καθορισμός υπευθύνου COVID19 σε κάθε ομάδα για άμεση συνεννόηση. Ονομαστική λίστα παικτών - προπονητών - τεχνικού προσωπικού (έως 25 άτομα συνολικά) για τις προπονήσεις. Συγκεκριμένο, μοναδικό χώρο προπόνησης. Συγκεκριμένο ωράριο προπόνησης και μόνο μία προπόνηση την ημέρα. Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση για τυχόν συμπτώματα. Εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο με τεστ COVID σε διαπιστευμένα εργαστήρια. Εβδομαδιαία ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τον αριθμό των ελέγχων και των τυχόν κρουσμάτων. Εφαρμογή των πρωτοκόλλων των αντίστοιχων αθλημάτων που υπάρχουν στην ενότητα «Αθλητισμός και COVID19» στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».