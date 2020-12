Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: πάρτι χωρίς μέτρα προστασίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διατάχθηκε ΕΔΕ για την υπόθεση ενώ στη συνέχεια κατασχέθηκαν τα κινητά που είχαν οι κρατούμενοι.

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στο οποίο κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού, κάνουν ρεβεγιόν στους κοινόχρηστους χώρους.

Τις εικόνες που βιντεοσκόπησε κρατούμενους των φυλάκων και στη συνέχεια ανέβασε στο Tik Tok φαίνεται ότι άλλοι συγκρατούμενοι του έχουν στήσει ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σε χώρο που δεν παραπέμπει στο χώρο σίτισης του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Οι κρατούμενοι τραγουδάνε, πίνουν και χορεύουν λαϊκά άσματα δίχως να τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας από την μετάδοση της νόσου Covid-19 ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο χώρο δεν υπάρχει ούτε ένας σωφρονιστικός υπάλληλος για να επιβάλει την τάξη.

Για την υπόθεση διατάχθηκε ΕΔΕ, ενώ στη συνέχεια κατασχέθηκαν τα κινητά που είχαν οι κρατούμενοι, ωστόσο δεν εντοπίστηαν ποσότητες αλκόολ.