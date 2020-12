Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός : Έφτιαξαν συσκευή για να τηρούνται οι αποστάσεις (εικόνες)

Πώς λειτουργεί η συσκευή που ανιχνεύει την απόσταση, κρατώντας ένα από τα βασικά μέσα προστασίας.

Συσκευή που βοηθά ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού αποστάσεις έφτιαξαν Ρώσοι.

Η συσκευή είναι μικρή, έχει σένσορα και μπαίνει στην μπλούζα ή σε όποιο πανωφόρι.

Τα πρώτα κομμάτια πωλούνται μαζί με πουλόβερ, πάνω στα οποία είναι καρφιτσωμένη η συσκευή , στο ύψος του στήθους.

Η μικρή συσκευή χρειάστηκε μόλις ένα μήνα για να κατασκευαστεί. Έχει on/off και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία έχει διάρκεια ζωής πάνω από τρεις μέρες.

Το εξωτερικό της έχει τυπωθεί σε τρισδιάστατο εκτυπωτή και λειτουργεί με δόνηση, όταν κάποιος πλησιάζει περισσότερο από όσο πρέπει αυτόν που τη φοράει. Παράλληλα, ανάβει κι ένα κόκκινο φως.

Όταν το φωτάκι είναι πράσινο, σημαίνει ότι αυτός που τη φοράει βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση, όταν όμως ανάψει κόκκινο, πάει να πει ότι βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου από όποιον άλλον βρίσκεται κοντά του.

Οι δημιουργοί της, πάντως, τονίζουν ότι, η συσκευή δεν αντικαθιστά άλλα μέτρα προστασίας, όπως η μάσκα ή και τα γάντια.

Η τιμή της θα αγγίζει τα 103 δολάρια, ενώ τα έσοδα για τη δημιουργία της προήλθαν από crowdfunding. Αν όμως δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν χρήματα για την κατασκευή 100 συσκευών, τότε το πρότζεκτ δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Αυτό που δεν έχει η συσκευή είναι ότι δεν ανιχνεύει κάποιον που πλησιάζει από πίσω, όπως στις περιπτώσεις της ουράς.