Life

Σβαρτσενέγκερ: Ο “μπάτσος του θηριοτροφείου” συνάντησε τους παλιούς “μαθητές” (εικόνες)

Για την κόρη του μίλησε στους συντελεστές της ταινίας ο ηθοποιός που μεσουράνησε τη δεκαετία του 1990.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ εξεπλάγη όταν η κόρη του, Κάθριν, επέλεξε να παντρευτεί έναν ηθοποιό, τον Κρις Πρατ.

Ο ηθοποιός μιλώντας μέσω Zoom με τους συντελεστές της ταινίας «Ο μπάτσος του θηριοτροφείου» του 1990, που φιλοξένησε το Yahoo! Entertainment, μίλησε για την ανατροφή των παιδιών του.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι η κόρη μου θα παντρευτεί έναν ηθοποιό», είπε ο Άρνολντ. «Είχα πει στον εαυτό μου, πως θα είχε σιχαθεί και θα είχε κουραστεί από μένα που την έσερνα στα πλατό να με παρακολουθεί να ανατινάζω κτίρια και να σκοτώνω ανθρώπους. Αυτό άρεσε στα παιδιά μου, αλλά η Κάθριν πάντα έκλαιγε» είπε ο ηθοποιός.

Εκτός από την Κάθριν, ο Άρνολντ έχει ακόμα τέσσερα παιδιά την Κριστίνα, τον Πάτρικ, τον Κρίστοφερ και τον Τζόζεφ Μπαένα.

Πρόσθεσε ακόμα ότι ο γαμπρός του Κρις είναι «φανταστικός τύπος» και «τόσο εύκολο να τα πηγαίνω καλά μαζί του».

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι ένας υπέροχος, υπέροχος σύζυγος για την κόρη μου και τόσο σπουδαίος γαμπρός», δήλωσε ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Ο Κρις και η Κάθριν παντρεύτηκαν το 2019 και τον Αύγουστο απέκτησαν το πρώτο τους παιδί την Λάιλα Μαρία. Ο Κρις έχει επίσης έναν γιο από τον πρώτο του γάμο με την Άννα Φάρις, τον 8χρονο Τζακ.