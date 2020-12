Αθλητικά

Στον ΠΑΟΚ ο Ουάρντα

Υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον "Δικέφαλο του Βορρά" ο Αφρικανός παίκτης.

Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1,5 έτους με τον ΠΑΟΚ ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής Αμρ Ουάρντα.



Ο Αφρικανός παίκτης ήρθε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας και αφού ολοκληρώθηκε η τυπική διαδικασία υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας του.

Δεν έγινε γνωστό ωστόσο αν θα ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας.