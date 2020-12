Οικονομία

H ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Έμπρακτη στήριξη με κάλυψη αναγκών στα σπίτια του Συλλόγου, όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες παιδιά.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ, στο πλαίσιο των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, αλλά και της ευαισθησίας που χαρακτηρίζει τη διοίκηση και τους ανθρώπους της, φέτος τα Χριστούγεννα στήριξε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και συμμετείχε ενεργά στο πολύπλευρο έργο του οργανισμού.

Αναγνωρίζοντας τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων του «Χαμόγελο» για να μεγαλώσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια τα 300 παιδιά που κατοικούν στα 11 Σπίτια του οργανισμού, η ΟΛΥΜΠΟΣ προσέφερε τα προϊόντα της, με σκοπό να καλύψει το πρωινό όλων των παιδιών για ένα μήνα. Επίσης, προμηθεύτηκε από το eshop του οργανισμού χριστουγεννιάτικα δώρα που έχουν δημιουργηθεί από εθελοντές στα Εθελοντικά Δημιουργικά Εργαστήριά του.

Επιπλέον, εν όψει των Χριστουγέννων, οι άνθρωποι της ΟΛΥΜΠΟΣ φρόντισαν για την αποστολή ενός δώρου σε κάθε παιδί. Ολα τα δώρα, κατόπιν επιθυμίας της ΟΛΥΜΠΟΣ, τοποθετήθηκαν κάτω από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα των σπιτιών και πρόσφεραν χαρά και χαμόγελα σε όλα τα παιδιά.

Τέλος, η ΟΛΥΜΠΟΣ διοργάνωσε μία όμορφη και συγκινητική διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη γιορτή για με πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά, παρουσία του Προέδρου Δ.Σ. του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κου Κώστα Γιαννόπουλου και των εκπροσώπων της Διοίκησης της εταιρείας κα Ζωή Σαράντη και κ. Γεώργιο Σαράντη.

"Ευχαριστούμε θερμά την ΟΛΥΜΠΟΣ που μας βοηθάει να εκπληρώσουμε την επιθυμία του μικρού μας ιδρυτή, Ανδρέα, συμβάλλοντας στις προσπάθειες του οργανισμού να μην λείψει το Χαμόγελο από κανένα παιδί", επεσήμαναν ιοι άνθρωποι του Συλλόγου..