Πολιτισμός

Γεννηματά: δημιουργούνται βιβλιοθήκες στα δημόσια νοσοκομεία

Παρέδωσε στη Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής 5.000 βιβλία, ώστε να δοθούν για τις ανάγκες των νοσοκομείων της Αττικής.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά επισκέφθηκε την Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Τομέα Εθελοντισμού για δημιουργία βιβλιοθηκών στα νοσοκομεία.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, η Μαρία Δημητρακοπούλου-Σιούνα, γραμματέας του Τομέα Εθελοντισμού και ο Παύλος Χρηστίδης, Εκπρόσωπος Τύπου.

Αμέσως μετά την επίσκεψη η Φώφη Γεννηματά έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Στο πλαίσιο των δράσεων του Κινήματος Αλλαγής για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και των υγειονομικών μονάδων, ο Τομέας Εθελοντισμού, αλλά και φίλοι του Κινήματος συγκέντρωσαν 5.000 βιβλία, για την αρχή, για το πρώτο βήμα, για να δημιουργηθούν βιβλιοθήκες στα δημόσια νοσοκομεία. Σήμερα, βρεθήκαμε στην υγειονομική περιφέρεια για να τα παραδώσουμε, έτσι ώστε να δοθούν για τις ανάγκες των νοσοκομείων της Αττικής.

Περιμένουμε τις πρωτοβουλίες τους και είμαστε αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα εγκαινιάσουμε μαζί την πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη, μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Βεβαίως, ο μεγάλος κεντρικός μας στόχος παραμένει πάντα η υλοποίηση της πρότασης μας για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και την αναγνώριση του τεράστιου ρόλου των ανθρώπων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ρόλος που αναγνωρίστηκε από όλους μας ιδιαίτερα τώρα στην περίοδο της πανδημίας. Ελπίζουμε με την πίεσή μας να το αναγνωρίσει αυτό έμπρακτα και η Ελληνική Κυβέρνηση. Να είστε καλά, χρόνια πολλά".