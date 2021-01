Υγεία - Περιβάλλον

Πρεμιέρα εμβολιασμών σε γηροκομεία και ΜΦΗ (εικόνες)

Από νωρίς το πρωί, οι ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ εμβολιάζουν φιλοξενούμενους και προσωπικό.

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ ξεκίνησαν σήμερα τους εμβολιασμούς στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων βάσει του σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, αναφέρεται σε ανακοινωση του ΕΟΔΥ.

Πρώτη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων όπου έγιναν οι εμβολιασμοί, ήταν το «Σπίτι Χριστιανικής Αγάπης» στα Μελίσσια.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας, δήλωσε: «Τα χειροκροτήματα και τα χαμόγελα των ηλικιωμένων στο ίδρυμα ήταν μια από τις πιο όμορφες στιγμές που μας γέμισαν αισιοδοξία και κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα».

Στόχος του Υπουργείου είναι έως τις 20/1/2021 να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων και των εργαζομένων στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων.