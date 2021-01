Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Το αυστηρότερο lockdown από τον Μάρτιο

“Συναγερμός” μετά το νέο ρεκόρ κρουσμάτων. Σε ισχύ από τα μεσάνυχτα τα νέα περιοριστικά μέτρα.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας ένα νέο εθνικό lockdown στην Αγγλία μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, δίνοντας εντολή στους πολίτες να μείνουν σπίτι για τον περιορισμό της εξάπλωσης μιας ιδιαίτερα μεταδοτικής μετάλλαξης του νέου κορονοϊού. «Πρέπει λοιπόν να εισέλθουμε σε ένα εθνικό lockdown, το οποίο είναι αρκετά σκληρό για να περιορίσει αυτήν την μετάλλαξη», δήλωσε ο Τζόνσον σε τηλεοπτικό του μήνυμα. «Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση σας δίνει ξανά εντολή να μείνετε σπίτι».

Τα μέτρα περιλαμβάνουν κλείσιμο των σχολείων για τους περισσότερους μαθητές, ενώ οι πολίτες καλούνται να εργαστούν από το σπίτι εκτός αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους μέσω τηλεργασίας ή ανήκουν σε κατηγορίες εργαζομένων που παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες.

Η Βρετανία κατέγραψε σήμερα ρεκόρ κρουσμάτων COVID-19 (58.784) και επιπλέον 407 θανάτους. Οι αριθμοί αυτοί συγκρίνονται με τα 54.990 νέα κρούσματα και τους 454 νέους θανάτους που ανακοινώθηκαν χθες.

Νωρίτερα, η Πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, ανακοίνωσε το αυστηρότερο lockdown από τον Μάρτιο, δίνοντας εντολή στους πολίτες να μείνουν στο σπίτι για τον Ιανουάριο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιμάκωση της κρίσης COVID-19 με τη νέα, πιο μεταδοτική μετάλλαξη του νέου κορονοϊού.

Η Στέρτζον είπε ενώπιον του κοινοβουλίου ότι από απόψε τα μεσάνυχτα, οι πολίτες θα έχουν νομική υποχρέωση να παραμείνουν στα σπίτια τους, με εξαίρεση αναγκαίους σκοπούς, σε συνθήκες ανάλογες με το lockdown που είχε επιβληθεί στην αρχή της πανδημίας πέρυσι τον Μάρτιο. «Η κατάσταση.. είναι πάρα πολύ σοβαρή», επεσήμανε η ίδια. Όπως η Νίκολα Στέρτζον τόνισε , η κατάσταση με την COVID-19 είναι περισσότερο ανησυχητική από οποιαδήποτε στιγμή από τον περασμένο Μάρτιο.

Η Πρωθυπουργός της Σκωτίας εξήγησε πως η νέα μετάλλαξη ευθύνεται για σχεδόν τα μισά από τα νέα κρούσματα στη Σκωτία και είναι 70% πιο μεταδοτική. «Ως αποτέλεσμα της νέας μετάλλαξης, (ο ιός) μόλις έμαθε να “τρέχει” πολύ γρηγορότερα και έχει αναμφίβολα επιταχύνει ρυθμό τις τελευταίες δύο εβδομάδες», σημείωσε η Στέρτζον ενώπιον του κοινοβουλίου της Σκωτίας.

«Δεν είναι υπερβολή να πω ότι ανησυχώ περισσότερα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα απ’ όσο είχα ανησυχήσει οποιαδήποτε στιγμή από τον Μάρτιο».