Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Η επιστροφή του Ουάρντα

Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής ξαναγύρισε στην Τούμπα και ανακοινώθηκε από τον “Δικέφαλο του Βορρά”.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Αμρ Ουάρντα από τον Βόλο.

Ο Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται το εξής:

«Μετά από περίπου πέντε μήνες στο ΝΠΣ Βόλος ο Αμρ Ουάρντα επιστρέφει στην Τούμπα και τίθεται άμεσα στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Ο Αιγύπτιος μέσος σε 10 παιχνίδια με την ομάδα της Μαγνησίας μέτρησε δύο γκολ και μία ασίστ, όντας εκ των κορυφαίων και πλέον είναι έτοιμος να προσφέρει λύσεις με την ποιότητά του.

Αμρ καλώς ήρθες!»

Εν τω μεταξύ, αποφασίστηκε ο τιμωρημένος με τέσσερις κίτρινες κάρτες, Ίνγκε Ίνγκασον, να εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής στο παιχνίδι εναντίον του ΟΦΗ στην Κρήτη.