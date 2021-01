Life

Grammy: Αναβλήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων

Πότε θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής

Η τελετή απονομής των βραβείων Grammy αναβάλλεται έως τις 14 Μαρτίου λόγω ανησυχιών που σχετίζονται με τον κορονοϊό, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της διοργάνωσης στο Variety.

«Κατόπιν προσεκτικών συζητήσεων με εμπειρογνώμονες υγείας, τον παρουσιαστή και τους καλλιτέχνες που είχε προγραμματιστεί να εμφανιστούν, μεταθέτουμε την 63η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Grammy να μεταδοθεί την Κυριακή 14 Μαρτίου 2021» αναφέρει ανακοίνωση.

«Η επιδεινούμενη κατάσταση με τον κορονοϊό στο Λος Άντζελες, με τα νοσοκομεία υπερβολικά επιβαρυμένα, τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας να έχουν φθάσει τα όρια πληρότητας και οι νέες οδηγίες από την ομοσπονδιακή και τις τοπικές κυβερνήσεις οδήγησαν όλους μας στο συμπέρασμα πως η αναβολή ήταν το σωστό. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων στη μουσική μας κοινότητα και των εκατοντάδων ακόμη που εργάζονται ακούραστα στην παραγωγή της τελετής. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ταλαντούχους καλλιτέχνες, το προσωπικό, τους χορηγούς και ειδικά τους φετινούς υποψήφιους για την κατανόηση, την υπομονή και την προθυμία τους να συνεργαστούν μαζί μας σε αυτούς τους πρωτοφανείς καιρούς» καταλήγει η ανακοίνωση που υπογράφουν ο προσωρινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης, Χάρβεϊ Μέισον Τζ., ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του CBS για τα αφιερώματα και τις ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις, Τζακ Σάσμαν και ο Μπεν Γουίνστον εκτελεστικός παραγωγός των Grammy.

Η τελετή απονομής, με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα του «The Daily Show's», είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 31 Ιανουαρίου.