Η καλοκαιρία έστειλε το lockdown... παραλία! (εικόνες)

Γέμισαν οι παραλίες, τα πάρκα και οι πλατείες λόγω της ανεβασμένης θερμοκρασίας. Προβληματισμός στους ειδικούς για τις εικόνες συνωστισμού.

Προβληματισμένοι είναι τόσο οι επιστήμονες, όσο και η κυβέρνηση μετά τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν στις παραλίες, λόγω του καλού καιρού που επικρατεί στη χώρα.

Όταν οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν παραλιακά μέτωπα πόλεων, άλση και πλατείες συγκεντρώνουν πλήθος κόσμου, που αναζητά μία ανάσα και τώρα λόγω των περιοριστικών μέτρων ακόμα περισσότερο.

Οι επιτελείς της ΕΛΑΣ έχουν ζητήσει από το προσωπικό να δώσει βάρος και στους δρόμους που οδηγούν σε αυτά τα σημεία, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά του ιού λόγω της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού ατόμων.

Παρ' όλα αυτά όμως και σήμερα η καλοκαιρία έστειλε... βόλτα την καραντίνα και τα φαινόμενα συγχρωτισμού δεν έλειψαν.









