Κόσμος

Επικοινωνία Χριστοδουλίδη με Μπορέλ - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Ζοζέπ Μπορέλ. Η ατζέντα της συζήτησης.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον 'Υπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ, αρμόδιο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ είχε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρεται στον επίσημο λογαριασμό του κυπριακού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε με τον 'Υπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ την παρούσα κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, υπό το φως των σχετικών συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2020».