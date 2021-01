Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος στον ΑΝΤ1: ο ΕΟΔΥ δεν “μαγειρεύει” τον αριθμό των κρουσμάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, στις καταγγελίες για ετεροχρονισμένη καταγραφή των κρουσμάτων κορονοϊού.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και κληθείς να απαντήσεις στις καταγγελίες για ετεροχρονισμένη καταγραφή των κρουσμάτων με τελευταίο παράδειγμα αυτό της Κοζάνης, τόνισε ότι ο ΕΟΔΥ δεν είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή των κρουσμάτων στο σύστημα, αλλά παρά μόνο για την καταγραφή τους.

Συμπλήρωσε ότι η ευθύνη για την ενημέρωση του συστήματος είναι τα εργαστήρια όπου γίνονται τα τεστ και υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων για τα τοπικά lockdown δεν λαμβάνεται με αποκλειστικό γνώμονα τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά είναι πολύπλευρη.

Αναρωτήθηκε δε τι θα γινόταν αν τελικά αυτά τα κρούσματα που καταγράφονται ετεροχρονισμένα, δεν περνούσαν στο σύστημα. «Δεν θα μας κατηγορούσατε για απόκρυψη;», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι αυτή η ετεροχρονισμένη καταγραφή είναι υπεύθυνη για ένα άλλο πρόβλημα, καθώς δεν υπήρξε ιχνηλάτηση αυτών των κρουσμάτων όταν παρουσιάστηκαν με αποτέλεσμα να υπάρξει διάδοση του κορονοϊού που θα μπορούσε να είχε περιοριστεί.