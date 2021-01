Κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο σοκ στην Κρήτη

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Κρήτη, που στοίχισε τη ζωή μιας αστυνομικού και της τρίχρονης κόρης της, είδε το “φως” της δημοσιότητας.