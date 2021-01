Αθλητικά

“Διπλό” του Απόλλωνα στη Λάρισα

Η “Ελαφρά Ταξιαρχία” νίκησε την ΑΕΛ, μέσα στο “Αλκαζάρ”.

Η ελεύθερη πτώση της ΑΕΛ συνεχίστηκε με τον Απόλλωνα Σμύρνης με γκολ του Τσιλούλη (0-1) να πανηγυρίζει ένα ακόμα “διπλό”, αφήνοντας τους “βυσσινί” χωρίς εντός έδρας νίκη και στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι, αφού μόλις στο 2ο λεπτό, οι παίκτες του Απόλλωνα βγήκαν ταχύτατα στην αντεπίθεση, ο Μαρκ Φερνάντεθ έκλεισε από τα αριστερά και έκανε το σουτ αλλά ο Μπάγιτς είχε καλή θέση και μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια.

Τα... "αίματα άναψαν" στο 13' όταν ο Σπαρβ έκανε σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μουνιέ, με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Ευστάθιο Γκορτσίλα να τιμωρεί με κίτρινη κάρτα τον έμπειρο χαφ της ΑΕΛ, που θα μπορούσε να δεχθεί και απευθείας κόκκινη, δεδομένου ότι πάτησε με τις τάπες το χέρι του Γάλλου μεσοεπιθετικού του Απόλλωνα.

Οι μάχες στο κέντρο για τις δύο ομάδες συνεχίστηκαν με τον Απόλλωνα να έχει ελαφρά υπεροχή, με τους ποδοσφαιριστές του Γιώργου Παράσχου να κάνουν κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπως στην φάση του 29ου λεπτού όταν ο Μπαξεβανίδης έκανε εξαιρετική σέντρα από τα δεξιά, με τον Ντάουντα να βρίσκει ελάχιστα στον αέρα την μπάλα... χαλώντας την τροχιά στον Μουνιέ που είχε πεταχτεί να σκοράρει με κεφαλιά-ψαράκι.

Η πρώτη καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους σημειώθηκε στο 41ο λεπτό, όταν ο Ντουρμισάι βρέθηκε με προϋποθέσεις στην περιοχή του Απόλλωνα, όμως το σουτ που επιχείρησε από πλάγια δεξιά δεν βρήκε στόχο, σπαταλώντας μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η ΑΕΛ απείλησε όταν στο 48ο λεπτό ο Φιλίπ κοντρόλαρε ωραία με το στήθος και σούταρε με την μία όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Βέρχουλστ, με τον Απόλλωνα να απαντά στο 63ο λεπτό, όταν ο Τσιλούλης έκανε φοβερή ατομική ενέργεια, έσπασε στον Ντάουντα αλλά το σουτ του μέσα από την περιοχή πέρασε άουτ!

Στο 67' ο Απόλλωνας προειδοποίησε ξανά την ΑΕΛ με τον Τσιλούλη να σουτάρει έξω από την περιοχή με την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Τσόσιτς, όμως στο 73ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι μετουσίωσαν την υπεροχή τους σε γκολ, με τον Ντάουντα να σπάει υπέροχα την μπάλα στον Τσιλούλη, που πλάσαρε τον Μπάγιτς κάτω από τα πόδια και άνοιξε το σκορ για τον Απόλλωνα.

Μετά το γκολ του Απόλλωνα ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε, με τους «βυσσινί» να χάνουν τεράστια ευκαιρία στο 90+1' για να κάνουν την ισοφάριση, με τον Ντουρμισάι να κάνει εξαιρετική κάθετη στον Τρούγιτς, όμως το πλασέ που επιχείρησε πέρασε εκατοστά δίπλα από την εστία του Βέρχουλστ.

Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης, Ευστάθιου Γκορτσίλα βρήκε τους παίκτες του Απόλλωνα να πανηγυρίζουν την τέταρτη διαδοχική εκτός έδρας νίκη τους, ενώ από την άλλη το κοντράστ των συναισθημάτων ήταν έντονο για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, δεδομένου ότι παραμένουν στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ (Γιάννης Τάτσης): Μπάγιτς - Τσόσιτς, Ζίζιτς (57' Γιουνές), Μιχαήλ - Μπέρτος (77' Τρούγιτς), Σπαρβ (46' Μιλοσάβλιεβιτς), Κολομπίνο, Νικολιάς, Φίλιπ - Πινακάς, Ντουρμισάι.

Απόλλων Σμύρνης (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ - Μπαξεβανίδης, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Μπρούσιτς - Λαγός (62' Κιτόκο), Κολ - Μαρκ Φερνάντεθ (89' Χουχούμης), Τσιλούλης, Μουνιέ (76' Βιτλής) - Ντάουντα (89' Τσαμπούρης).