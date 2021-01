Κοινωνία

Κακοκαιρία “Λέανδρος”: Στην “κατάψυξη” η χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολικές θερμοκρασίες και ισχυρός παγετός συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Χιόνια και στην Αττική Σε ποιους δρόμους έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Που χρειάζονται αλυσίδες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη φάση της κακοκαιρίας «Λέανδρος», που πλήττει όλη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις πυκνές κατά τόπους χιονοπτώσεις στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης καθώς και τις ισχυρές βροχοπτώσεις στις νότιες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Ιδιαίτερα στα δυτικά της Κρήτης υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Σημειώνονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες , ενώ οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 και κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Λόγω της κακοκαιρίας κλειστά είναι τα σχολεία σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Χιόνια και στην Αττική

Σε πολλές περιοχές χιονίζει ακόμα και η Αττική ντύθηκε στα λευκά. Μετά το Καπανδρίτι και το Πολυδένδρι στη Δροσιά, τον Διόνυσο και τα Μελίσσια χιονίζει από τις 8 το πρωί. Οι πρώτες νιφάδες άρχισαν να πέφτουν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα όπως στην Κηφισιά, στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι.

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων είναι η περιφερειακή οδός Πεντέλης – Νέας Μάκρης από το Σ.Ν. Πεντέλης 414 μέχρι τον Άγιο Πέτρο. Ακόμα έχει αποκατασταθεί η κίνηση των οχημάτων από το 4ο ζλμ. Ελευσίνας – Θηβών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Επίσης αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχηάτων στην Λ. Διονύσου, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην πλατεία Αφιδνών προς Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λ. Πάρνηθος από το ύψος της ταβέρνας Ζυγός (18χλμ.) με κατεύθυνση το όρος Πάρνηθα και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.





Η χιονόπτωση στη Στενή Ευβοίας συνεχίζεται και σήμερα. Στο χωριό που είναι χτισμένο σε πλαγιά του όρους Δίρφυς, 30 χλμ. από Χαλκίδα, τα εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας δίνουν μάχη για να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Στην «κατάψυξη» η Βόρεια Ελλάδα

Πολικές θερμοκρασίες και ισχυρός παγετός συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη βόρεια Ελλάδα κατά την τρίτη φάση της κακοκαιρίας «Λέανδρος». Αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν από το πρωί σε όλες της περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Εξαιτίας του παγετού μετά τη χιονόπτωση των προηγούμενων 24ώρων, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονολάστιχα σε σημεία του ορεινού οδικού δικτύου της βόρειας Ελλάδας, ενώ κλειστά θα μείνουν σήμερα πολλά σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία. Για τους μαθητές αυτών των σχολείων, τα μαθήματα αναμένεται να γίνουν διαδικτυακά.

Συνθήκες ολικού παγετού επικρατούν στη δυτική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος το πρωί έπεσε στους -14 βαθμούς Κελσίου στη Φλώρινα και στους -10 βαθμούς στην Καστοριά. Με θερμοκρασίες υπό το μηδέν ξύπνησε η Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος έδειξε -3 βαθμούς Κελσίου και -6 βαθμούς στις Σέρρες. Στα ίδια χαμηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τον υδράργυρο να υποχωρεί στους -7 βαθμούς Κελσίου στη Δράμα και στους -6 στην Αλεξανδρούπολη.

Μπορεί ο χιονιάς των προηγούμενων 24ώρων να κινείται νοτιότερα, αλλά ο παγετός παραμένει στη βόρεια Ελλάδα και γι' αυτόν τον λόγο οι οδηγοί οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Με αλυσίδες και ειδικού τύπου ελαστικά πρέπει να είναι εφοδιασμένοι όσοι κινούνται σε ορεινούς δρόμους της Φλώρινας και της Καστοριάς, ενώ το ίδιο ισχύει για τη μετακίνηση σε ορεινά σημεία του οδικού δικτύου της Χαλκιδικής, της Ημαθίας, του Κιλκίς και της Πέλλας.

Χωρίς προβλήματα πάντως διεξάγεται η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και στους κάθετους άξονές της.

Xιονίζει στην Κορινθία

Η επέλαση του Λέανδρου "αγκάλιασε" και την Κορινθία όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, το νέο κύμα κακοκαιρίας θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενώ πιθανόν στα νότια τμήματα της χώρας να έχουμε χιονοκαταιγίδες, δηλαδή και χιόνια και καταιγίδες. Ενδεικτικές είναι οι φωτογραφίες του Korinthostv.gr.

Άσπρισε η Αργολίδα

Ξημερώματα Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2021 και επαληθεύοντας τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, χιόνισε σε όλη την Πελοπόννησο. Τα χιόνια έφτασαν στην είσοδο της πόλης του Ναυπλίου. Παγωνιά επικρατεί αυτή την ώρα, αφού η θερμοκρασία είναι τώρα το μεσημέρι λίγο επάνω από το μηδέν.

Στην πόλη δεν κατάφερε να το στρώσει, αλλά τα γύρω βουνά, όπως κατέγραψαν και οι φωτό, άσπρισαν και έδωσαν όμορφες χειμωνιάτικες εικόνες.

Μέχρι και τον αρχαιολογικό χώρο στις Μυκήνες χιόνισε το πρωί της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου στην Αργολίδα.

Πανέμορφο το τοπίο στο ξακουστό παλάτι των Ατρειδών με το χιόνι να είναι περισσότερο στον ορεινό όγκο πίσω από την Ακρόπολη. Να τονίσουμε πως ο αρχαιολογικός χώρος είναι κλειστός.

Έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη έως αύριο

Νέα επιδείνωση του καιρού σημειώνεται από χθες στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο και τους θυελλώδεις ανέμους, όπως αναφέρει το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόνοια και την προσοχή που πρέπει να επιδείξουν οι πολίτες στις περιπτώσεις που τα έντονα καιρικά φαινόμενα απαιτούν την πιστή τήρηση των οδηγιών αυτοπροστασίας. Μεταξύ αυτών είναι η ασφάλιση των αντικειμένων που δύναται να παρασυρθούν από τους θυελλώδεις ανέμους και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς, ο καθαρισμός υδρορροών, η αποφυγή μετακίνησης σε σημεία με χειμάρρους και ρέματα, αλλά και η προσεκτική μετακίνηση στις περιοχές που υπάρχει χιονόπτωση και δύναται να χρειαστούν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπεται να διαρκέσουν έως αύριο, Τρίτη 19 Ιανουαρίου.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας (στις 12.30) για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο – Που υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας και που χρειάζονται αλυσίδες: