Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ: αντιρρήσεις από τους Πρυτάνεις

Για ποια άρθρα του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου εκφράζει αντιρρήσεις η Σύνοδος των Πρυτάνεων.

Μείωση του αριθμού εισακτέων, επιπτώσεις στα περιφερειακά πανεπιστήμια και αδυναμία κάλυψης των ακαδημαϊκών αναγκών και των γνωστικών προϋποθέσεων των πανεπιστημιακών τμημάτων συνεπάγεται το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τους πρυτάνεις που εκφράζουν τις τις αντιρρήσεις τους για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τον πειθαρχικό κώδικα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Συνόδου των Πρυτάνεων

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων μέσω τηλεδιάσκεψης, παρουσία της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, του Υφυπουργού Παιδείας αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Άγγελου Συρίγου και του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλη Δημητρόπουλου. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητής Περικλής Μήτκας.

Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε το νομοσχέδιο με τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Ως προς τα ζητήματα φύλαξης και ασφάλειας των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος Πρυτάνεων αναφέρθηκε σε προηγούμενες σχετικές συζητήσεις της και αποδέχτηκε τις αποφάσεις Συγκλήτων των Πανεπιστημίων.

Ως προς το θέμα του νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και υπήρξε σύγκλιση στα ακόλουθα ζητήματα:

• Το νέο σύστημα και ιδιαίτερα η θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής συνεπάγεται μια σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού των μαθητών/τριών που εισάγονται στα ΑΕΙ

• Η Πολιτεία οφείλει να προνοήσει για τις εναλλακτικές μορφές υψηλού επιπέδου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους νέους και τις νέες που δε θα έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στα δημόσια ΑΕΙ. Ζητείται μέριμνα και μέτρα στήριξης ώστε να καλυφθεί αυτή η πρόνοια.

• Τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ως προς τον αριθμό των εισακτέων τους από το νέο σύστημα εισαγωγής για λόγους που δεν συνδέονται με τις ακαδημαϊκές ή ερευνητικές τους επιδόσεις, αλλά με την γεωγραφική και την δημογραφική ενδοχώρα τους. Εκφράστηκε ιδιαίτερη ανησυχία για τη βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού Τμημάτων των Περιφερειακών Ιδρυμάτων. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για αυτό, ιδιαίτερα μάλιστα για Πανεπιστήμια η ίδρυση των οποίων συνδέθηκε με συγκεκριμένους εθνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς

• Η χρηματοδότηση των Περιφερειακών Πανεπιστημίων πρέπει να αποσυνδεθεί από το ζήτημα του αριθμού εισακτέων.

• Το παρόν αλλά και το προτεινόμενο εξεταστικό σύστημα δεν καλύπτει τις ακαδημαϊκές ανάγκες και τις γνωστικές προϋποθέσεις των Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Απαιτείται η εισαγωγή νέων ή παλαιών γνωστικών αντικειμένων που να ανταποκρίνονται σε αυτό τον σκοπό. Για να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της φοίτησης, τα τμήματα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν άποψη τόσο για τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, όσο και τον αριθμό και το περιεχόμενο των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθήματων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

• Τονίστηκε ότι, για να λειτουργήσει θετικά το νέο σύστημα εισαγωγής, χρειάζεται αλλαγή και του συστήματος μετεγγραφών, ώστε να μην επιβαρύνονται με υπερβολικούς αριθμούς φοιτητών/τριών τα κεντρικά πανεπιστήμια, ενώ θα μένουν κενές πολλές θέσεις σε αντίστοιχα τμήματα άλλων πανεπιστημίων.

Ως προς την επιβολή ανώτατου ορίου φοίτησης, εκφράστηκαν πολλές επιφυλάξεις με γνώμονα την άποψη ότι, η διαγραφή φοιτητών/φοιτητριών δεν μπορεί να είναι μια οριζόντια διοικητική πράξη, καθώς η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο (π.χ. εξειδίκευση διατάξεων για εργαζόμενους φοιτητές, μερική φοίτηση, εκτίμηση περιπτώσεων παράτασης). Τονίστηκε επίσης, η διοικητική πολυπλοκότητα της υλοποίησης ενός τέτοιου οριζόντιου μέτρου.

Ως προς τον πειθαρχικό κώδικα, ζητήθηκε η αποδέσμευση αυτού του ζητήματος από ένα νομοσχέδιο που αφορά ζητήματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, φύλαξης, ασφάλειας και ανώτατου ορίου φοίτησης. Τονίστηκε ότι, ζητήματα πειθαρχικού κανονιστικού πλαισίου αφορούν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και προτάθηκε η εισαγωγή πειθαρχικών διατάξεων για τους φοιτητές στον Εσωτερικό Κανονισμό των ιδρυμάτων. Αναφέρθηκε επίσης ότι, οι όποιες πειθαρχικές διατάξεις δεν μπορεί να αφορούν πρωταρχικά ή αποκλειστικά το φοιτητικό μόνο σώμα.

Τα μέλη της Συνόδου Πρυτάνεων δεσμεύτηκαν να αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ προτάσεις σχετικές με τα άρθρα του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.