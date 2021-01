Οικονομία

Χατζηδάκης προς ΕΣΕΕ: προτεραιότητα η “οξυγόνωση” της αγοράς εργασίας

Τα μέτρα για την στήριξη της αγορά εργασίας την "επόμενη ημέρα" της πανδημίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του υπουργού Εργασίας με αντιπροσωπεία της ΕΣΕΕ.

Τα μέτρα για την στήριξη της αγορά εργασίας την «επόμενη ημέρα» της πανδημίας του κορονοϊού και η βελτιστοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, θέματα που συνδέονται μεταξύ τους έχοντας ως «κοινό παρονομαστή» τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κωστή Χατζηδάκη με αντιπροσωπεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η «οξυγόνωση» της αγοράς εργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την «αποσωλήνωσή» της από τα μέτρα που ισχύουν σήμερα, όπως οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. «Πρόκειται για θέμα που θα τα δούμε οριζόντια ως κυβέρνηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουργεία. Βαρύνουσα θέση στον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας για την επόμενη ημέρα έχουν τα προγράμματα κατάρτισης, όπου ζητούμενο είναι να συνδυάσουμε την ταχύτητα και τη διαφάνεια με την αποτελεσματικότητα. Μιλάμε για στοχευμένα προγράμματα που να «πιάνουν τόπο», με θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για την πιστοποίηση των φορέων, αλλά και σωστή παρακολούθηση και αξιολόγηση, ώστε να υπάρχει καθαρή εικόνα για την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων, τόσο για τους ανέργους και τους εργαζομένους, όσο και για τις επιχειρήσεις».

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν στην ΕΣΕΕ οι βασικοί άξονες του υπό κατάρτιση εργασιακού νομοσχεδίου και η φιλοσοφία του νομοσχεδίου για την μεταρρύθμιση του συστήματος της επικουρικής ασφάλισης για τους νέους εργαζομένους, με τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Πάνο Τσακλόγλου να τονίζει –μεταξύ άλλων- ότι σε βάθος χρόνου θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με το ισχύον καθεστώς.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι προσβλέπει σε τακτική συνεργασία και επικοινωνία με την ΕΣΕΕ, δηλώνοντας βέβαιος ότι η Συνομοσπονδία θα καταθέσει περαιτέρω ιδέες για τις πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά με τις προτάσεις της στην καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, και στο νέο χάρτη της κατάρτισης. «Και για τα εργασιακά και για τα υπόλοιπα θέματα θα γίνει η συζήτηση που πρέπει να γίνει, δεν θα φέρουμε κανέναν προ εκπλήξεων. Δίνουμε έμφαση στην επόμενη ημέρα της πανδημίας και την κατάρτιση», κατέληξε.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκτός των κ.κ. Χατζηδάκη και Τσακλόγλου, η Γενική Γραμματέας Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη και η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παυλίνα Καρασιώτου. Από πλευράς ΕΣΕΕ συμμετείχαν ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας κ. Γιώργος Καρανίκας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Μπόνης, η Διευθύντρια του ΙΝ.ΕΜ.Υ - ΕΣΕΕ κ. Βάλια Αρανίτου και ο Διευθυντής του Τομέα Κατάρτισης κ. Δημήτρης Πρίφτης.