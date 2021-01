Life

Άζια Αρτζέντο: ο σκηνοθέτης των “Fast and Furious” με κακοποίησε σεξουαλικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει η ηθοποιός το περιστατικό στα απομνημονεύματα της και τι απαντά ο Ρομπ Κοέν

Η ηθοποιός Άζια Αρτζέντο κατηγόρησε τον σκηνοθέτη της κινηματογραφικής σειράς «The Fast and the Furious» Ρομπ Κοέν για σεξουαλική επίθεση.

Η Αρτζέντο, η οποία ήταν μια από τις πολλές γυναίκες στο Χόλυγουντ που κατήγγειλαν τον πρώην κινηματογραφικό παραγωγό, Χάρβεϊ Γουάινστιν για βιασμό ισχυρίστηκε σε συνέντευξή της σε ιταλική εφημερίδα ότι «κακοποιήθηκε» από τον Κοέν κατά την παραγωγή της ταινίας «XXX» του 2002.

«Με κακοποίησε, με έκανε να πιώ GHB, είχε ένα μπουκάλι» είπε η Άζια Αρτζέντο στη συνέντευξή της στην εφημερίδα «Il Corriere della Sera». «Εκείνη την εποχή, πραγματικά δεν ήξερα τι ήταν. Ξύπνησα το πρωί γυμνή στο κρεβάτι του και δεν γνώριζα τι συνέβη» τόνισε.

Το GHB, ηρεμιστικό αναισθητικό είναι γνωστό ως ναρκωτικό του βιασμού. «Το ανακάλυψα αργότερα μιλώντας με φίλο που μου άνοιξε τα μάτια για την ουσία αυτή» ανέφερε.

Η ηθοποιός επαναλαμβάνει επίσης τον ισχυρισμό στα νέα της απομνημονεύματα με τίτλο «Anatomy of a Wild Heart» (Ανατομία μιας Άγριας Καρδιάς) που θα κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα.

Ο Ρομπ Κοέν αρνήθηκε «κατηγορηματικά» τον ισχυρισμό, προσθέτοντας ότι «είναι σαστισμένος» με τα όσα υποστηρίζει η ηθοποιός.

Πηγή: naftemporiki,gr