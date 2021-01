Life

Χάρης Σώζος: Οι “Άγριες Μέλισσες” και η έπληξη του γιου του (βίντεο)

Ο Χάρης Σώζος φιλοξενήθηκε στο "The 2Night Show", λίγες ημέρες πριν το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του. Τι είπε στην έναρξη της εκπομπής ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.