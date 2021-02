Life

“Η Φαμίλια”: σπίτι με τις συμπεθέρες (εικόνες)

Η “Φαμίλια” έρχεται στον ΑΝΤ1 με νέο επεισόδιο και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Ένα ζευγάρι + τέσσερα παιδιά + δύο πεθερές + δύο κολλητοί φίλοι = ; Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

«ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΠΕΘΕΡΕΣ»

Η Τζο χτύπησε σοβαρά το πόδι της στα μαθήματα χορού και έρχεται να μείνει στο σπίτι των Αρμαούσηδων, για να την φροντίσουν για κάποιες μέρες. Στο σπίτι, όμως, έρχεται και η Δέσποινα με σπασμένο πόδι και οι δύο συμπεθέρες κατσικώνονται στο σπίτι, με τον Γιάννη και τη Μαίρη να περνούν τα πάνδεινα! Την ίδια στιγμή, ένας μυστηριώδης τύπος κόβει βόλτες έξω από το σπίτι και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι και τι θέλει. Είναι κακοποιός; Θέλει κάτι από τον Γιάννη και τη Μαίρη; Ή μήπως είναι εραστής της Λίτσας; Ο Στάθης τρελαίνεται με το ενδεχόμενο, ενώ η αποκάλυψη του ποιος είναι ο τύπος, θα φέρει τη μία ανατροπή μετά την άλλη, με τον ψυχολόγο, που ακούει την αφήγηση, να μένει με το στόμα ανοιχτό...

