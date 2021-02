Κοινωνία

Κορονοϊός: Εκτάκτως στην Πάτρα ο Χρυσοχοΐδης

Συναγερμός σήμανε και για την Πάτρα, όπου μεταβαίνει εκτάκτως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, μεταβαίνουν σήμερα Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021, εκτάκτως στην Πάτρα, όπου και θα προεδρεύσουν ευρείας σύσκεψης, στις 13.00, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αντικείμενο της σύσκεψης, στην οποία θα συμμετέχουν υγειονομικοί, αυτοδιοικητικοί και αστυνομικοί Φορείς, θα είναι η άμεση ενίσχυση και εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας, λόγω της ανησυχητικά έντονης αύξησης των κρουσμάτων, που καταγράφεται στη Πάτρα, ανεξαρτήτως μεταλλάξεων.

Στην Πάτρα παρατηρείται τις τελευταίες μέρες αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού, ενώ βάσει των αναλύσεων, εντοπίστηκαν σε ενδονοσοκομειακά δείγματα και 11 περιπτώσεις μόλυνσης από τη βρετανική μετάλλαξη του κορονοϊού.