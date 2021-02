Life

Δημήτρης Σταρόβας: Η απάντησή του στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός μουσικός και ηθοποιός απαντά στα ακραία αρνητικά σχόλια που δέχτηκε από ακολούθους του στα social media.