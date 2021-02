Life

Μέριλιν Μάνσον: Η Ρόουζ ΜακΓκάουαν στο πλευρό όσων τον κατηγορούν για κακοποίηση

Η ηθοποιός ήταν αρραβωνιασμένη με τον Μάνσον για δύο χρόνια

Η ηθοποιός, με δήλωση στο Twitter και ένα βίντεο αναφέρει ότι στέκεται στο πλευρό των γυναικών που καταγγέλλουν ότι υπέστησαν βία από τον τραγουδιστή και ηθοποιό.

Μεταξύ των γυναικών που κατηγορούν τον Μέριλιν Μάνσον για κακοποίηση είναι η πρωταγωνίστρια της σειράς «Westworld», Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, πρώην σύντροφός του, η οποία γνώρισε τον μουσικό όταν εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος 38 ετών.

Σε δήλωσή της, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η Γουντ ισχυρίστηκε ότι ο Μάνσον την αποπλάνησε και ότι την κακοποιούσε για «χρόνια».

Στην ανάρτησή της στο Twitter, η ΜακΓκάουαν έγραψε: «Συμπάσχω με την Έβαν Ρέιτσελ Γουντ και άλλες γενναίες γυναίκες που προέβησαν σε καταγγελίες. Χρειάζονται χρόνια για να ανακάμψεις από την κακοποίηση και τους στέλνω δύναμη στο ταξίδι τους προς την ανάκαμψη. Αφήστε την αλήθεια να αποκαλυφθεί. Αφήστε την επούλωση να αρχίσει».

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της στο Instagram πρόσθεσε ότι «είναι βαθιά λυπημένη και αηδιασμένη» με τους ισχυρισμούς, αλλά «περήφανη» για τη Γουντ και τις άλλες γυναίκες που κατήγγειλαν τον Μάνσον για κακοποίηση.

«Λυπάμαι βαθιά για όσες υπέστησαν κακοποίηση και ψυχικά βασανιστήρια από τον Μέριλιν Μάνσον» έγραψε.